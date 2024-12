Toutes ces routes vont bientôt devenir payantes – de nombreux Français concernés

Une directive de l'Union européenne pourrait très prochainement toucher le portefeuille de nombreux automobilistes.

En France, comme dans d'autres pays européens, circuler sur l'autoroute nécessite le plus souvent de sortir sa carte bleue. Mais ce n'est pas le cas partout. Une dizaine de pays du vieux continent, parmi lesquels l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique ou les Pays-Bas, ont de très nombreuses portions d'autoroutes gratuites. Cela pourrait toutefois vite changer, notamment pour ceux qui ne respectent pas une récente directive européenne. Celle-ci, appelée Eurovignette, contraint tous les états membres de l'Union européenne à faire payer aux automobilistes les coûts environnementaux de la pollution générée par les véhicules motorisés.

Cette mesure, qui concernait d'abord les poids lourds avant de s'étendre plus récemment aux voitures particulières, aurait dû entrer en vigueur au plus tard à la fin du mois de mars. Mais certains ne l'ont pas encore appliquée. Les mauvais élèves sont l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Bulgarie, la Grèce, la Pologne, Malte et le Luxembourg. Face à cet immobilisme, l'UE vient de leur lancer un ultimatum : ils ont deux mois pour mettre en place des redevances basées sur les émissions de CO2 émises par les véhicules polluants.

© joserpizarro - stock.adobe.com

Qu'est-ce que cela pourrait changer ? Prenons l'exemple de l'Espagne. Depuis quelques années , certaines autoroutes sont redevenues gratuites après le refus du gouvernement espagnol, en 2018, de renouveler les concessions à des sociétés privées. Si cette gratuité est assez récente, les automobilistes y ont évidemment pris goût. Et cette menace d'un retour généralisé à des péages payants fait grincer les dents d'un grand nombre d'Espagnols. Cette mesure est également une bien mauvaise nouvelle pour de nombreux Français domiciliés non loin des frontières des pays concernés. On pense à ceux proches de l'Espagne, de l'Italie et du Luxembourg.

Certains, habitués à emprunter des autoroutes étrangères, parfois quotidiennement pour aller travailler – plus de cent mille Français travaillent au Luxembourg -, ou plus sporadiquement pour faire des courses ou du tourisme, risquent de devoir désormais payer pour bénéficier des voies rapides. Une habitude française - le premier péage fut inauguré en 1961 avec l'objectif de pouvoir financer l'entretien des autoroutes - qu'ils auraient bien aimé ne pas voir se transposer chez nos voisins.