Cette amende de 135 euros surprend les automobilistes – voilà ce qu'il ne faut absolument pas faire aux péages

Une amende surprenante guette de nombreux automobilistes aux péages des autoroutes.

Voilà une mésaventure qui pend au nez de nombreux usagers de la route. Un automobiliste a récemment publié une vidéo sur le réseau social TikTok pour mettre en garde contre un moyen de paiement de plus en plus utilisé, notamment par la nouvelle génération. Dans ce contenu vu plusieurs millions de fois, le jeune conducteur explique avoir été verbalisé alors qu'il s'apprêtait à régler son trajet devant une barrière de péages. A sa grande surprise, car les forces de l'ordre ne l'interpellaient pas pour un excès de vitesse, un dépassement interdit ou un défaut de ceinture de sécurité mais bien pour l'action qu'il était en train d'effectuer.

Comment payer le péage peut-il être considéré comme une infraction ? Tout réside en réalité dans la façon de le faire. Dans ce cas précis, l'automobiliste explique avoir utilisé son téléphone pour payer son trajet. Grâce à l'application Apple Pay, disponible sur les iPhone, il est possible de régler de nombreux achats, en magasin, au restaurant ou sur les sites web.

© Adil Benayache/SIPA

Plusieurs sociétés de péages le permettent également, pour cela il suffit de maintenir son téléphone à proximité du lecteur sans contact comme on peut le faire avec une carte bancaire. Une fois le paiement validé, la barrière se lève et le conducteur peut poursuivre son chemin. Problème, sur la route, l'utilisation du téléphone est strictement interdite sauf dans de rares situations d'urgence (panne, accident, malaise…).

La police peut donc s'appuyer sur l'article R412-6-1 du Code de la route. Celui-ci indique que "l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit." Cela vaut même lorsque la voiture est à l'arrêt. Les péages ne sont d'ailleurs pas les seuls lieux où les automobilistes risquent une amende. Les drive de supermarché ou de restauration rapide peuvent également être la cible de policiers quelque peu zélés. Si les cas de verbalisation demeurent assez rares, il est essentiel de garder à l'esprit que cela arrive parfois. Surtout que l'utilisation du téléphone en voiture est sévèrement punie par la loi.

Cette infraction, de plus en plus fréquente sur nos routes – 80% des conducteurs utiliseraient leur smartphone au volant selon le baromètre 2023 d'AXA Préventions – est sanctionnée par une contravention de 4ème classe, soit une amende forfaitaire de 135 euros et un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il est donc possible de récolter une amende pour avoir utilisé un mode de paiement proposé par une enseigne, dans le cas précis par une société d'autoroutes. De quoi laisser perplexe - voire agacer - de très nombreux automobilistes.