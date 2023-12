Cet aliment que l'on a tous dans nos assiettes facilite la conduite quand il pleut

On le trouve dans toutes les cuisines ou presque mais savez-vous que ce produit est aussi très utile en voiture ?

L'hiver s'installe, le froid arrive et, avec lui, vient le cauchemar de nombreux automobilistes : la voiture qui ne démarre pas, les givre à enlever le matin, les phares à vérifier et la buée... Qu'y a-t-il de plus dangereux que de conduire une voiture avec une mauvaise visibilité ? Pourtant il arrive à de nombreux automobilistes de démarrer leur auto alors que le pare-brise est encore très embué. La buée se forme sur la surface de la vitre lorsque sa température est inférieure à celle de l'air humide ambiant.

On appelle cela la condensation et c'est un phénomène qui survient très souvent les jours d'automne et d'hiver sur les véhicules qui "dorment" dehors. Mais souvent, pris par le temps le matin, les automobilistes choisissent de rouler pendant quelques minutes avec une vitre pleine de buée plutôt que d'attendre que l'air des voies d'aération se réchauffe et désembue complètement les vitres.

Pour ne pas risquer de provoquer un accident bête, il existe une astuce qui vous fera par ailleurs gagner du temps si vous êtes un peu pressé. Pour cela, il vous faut aller dans votre garde-manger pour attraper une... pomme de terre. Mais pas question cette fois de faire des frites. Ce féculent, très apprécié des Français – dont la consommation moyenne se situe entre 20 et 30 kilos par an – possède plusieurs vertus grâce à l'amidon qu'il contient. L'une de ces qualités est ainsi d'empêcher la buée de se déposer sur les vitres.

Pour son application, rien de plus simple, il vous suffit de découper la pomme de terre en deux puis de frotter la chair de la patate sur l'intégralité de vos vitres intérieures. Ensuite, passez un petit coup de chiffon sec histoire d'enlever tous les petits résidus. La couche d'amidon ainsi étalée va créer une fine pellicule protectrice qui ne permettra pas à la buée de se déposer sur les vitres. Cette technique approuvée est à renouveler au bout de quelques semaines. Elle ne coûte rien, prend une petite dizaine de minutes, le temps nécessaire pour frotter toutes les vitres intérieures de votre véhicule, et vous fera surtout gagner du temps le matin ! Sans parler du risque réduit de taper dans un trottoir ou, plus grave, dans un autre véhicule pour avoir conduit "à l'aveugle".