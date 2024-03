Comment savoir quand changer les pneus de sa voiture ? Une pièce de 1 euro suffit

Il est possible de savoir quand changer les pneus usés d'une voiture avec une simple pièce d'un euro.

Les pneus, comme les freins, sont essentiels pour la sécurité d'une voiture et donc de ses occupants. La crevaison soudaine d'un pneu sur la route peut conduire à une situation dangereuse tant il n'est pas facile de contrôler la trajectoire de son véhicule, surtout à grande vitesse, sur une autoroute par exemple. Alors, il est préférable de contrôler de temps en temps l'usure de ses pneus. Peu d'automobilistes le font alors que certains fabricants de pneumatiques conseillent de les vérifier une fois par mois et avant chaque grand trajet.

Pour savoir si un pneu est usé, il convient de mesurer la profondeur de la bande de roulement. La bande de roulement est la partie en caoutchouc qui entre directement en contact avec la route. Elle est généralement constituée de rainures qui aident à fournir une adhérence optimale sur différentes surfaces routières et dans diverses conditions météorologiques. Sur un pneu neuf classique (on ne parle pas là des pneus hivers ou 4 saisons), la profondeur de la bande de roulement mesure en moyenne 8 millimètres. Les experts automobiles estiment qu'un pneu n'adhère plus à la route dès lors qu'elle ne dépasse plus les 1.6 millimètre. Le contrôle du véhicule et la distance de freinage sont alors très affectés.

L'outil adéquat pour mesurer la profondeur de la bande de roulement est la jauge de profondeur. De nombreux propriétaires de voitures n'en possèdent pas mais il existe une petite astuce pour déterminer son usure avec une simple pièce de 1 euro. La partie dorée de cette pièce – celle qui forme la bordure - mesure 3 millimètres. Quand on l'insère dans une rainure du pneu, on peut savoir que la profondeur de la bande de roulement dépasse encore les 3 millimètres si la partie dorée n'est plus visible. A l'inverse, si du doré dépasse du caoutchouc c'est qu'il est temps de songer à remplacer le pneu.

Avec cette méthode, il est possible de vérifier l'usure de ses pneus de voiture en quelques secondes et à tout moment à condition d'avoir une pièce d'un euro dans la poche. La bande de roulement d'un pneu est conçue pour évacuer l'eau, la neige ou la boue et pour offrir une traction maximale du véhicule tout en assurant une usure uniforme du pneu. On rappelle qu'en cas de contrôle routier, le fait de rouler avec des pneus trop lisses est passible d'une amende qui s'élève à 135 euros. Mieux vaut utiliser sa petite pièce de monnaie pour faire des économies, et changer ses pneus quand il le faut pour assurer sa sécurité et celle des autres usagers de la route.