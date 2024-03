Voici le moment parfait pour remplacer les pneus hiver de sa voiture par des pneus été

C'est à ce moment de l'année qu'il est judicieux de remplacer les pneus hiver de sa voiture par des pneus été.

A chaque saison ses pneus. Même si les pneus "4 saisons" offrent un bon compromis, de très nombreux automobilistes se déplacent avec des voitures chaussées de pneus hiver et de pneus été qu'il est fortement conseillé d'interchanger deux fois dans l'année. Oui, mais quand ? Contrairement à leur nom, ce n'est pas juste avant l'hiver et juste avant l'été qu'il est recommandé de monter ces pneus spécifiques sur son véhicule. Les pneus été et les pneus hiver sont conçus pour répondre à des conditions de conduite différentes et sont adaptés à des températures et à des types de surfaces différentes.

Les pneus été sont élaborés pour être utilisés dans des conditions de températures plus chaudes, généralement au-dessus de 7°C. Leur caoutchouc est optimisé pour une adhérence maximale sur les routes sèches et humides pendant les mois chauds. Les pneus hiver sont quant à eux spécialement fabriqués pour être utilisés dans des conditions de froid, de neige et de verglas, généralement en dessous de 7°C. Leur composition en caoutchouc est formulée pour rester souple à des températures plus basses, ce qui permet une meilleure adhérence sur les surfaces glissantes. Les sculptures dans le pneu sont plus profondes que celles des pneus été, offrant une meilleure traction et une meilleure performance de freinage.

Plutôt qu'une date précise – même si la loi Montagne en vigueur dans 34 départements français encourage fortement les automobilistes à rouler avec des pneus hiver du 1er novembre au 31 mars -, c'est donc davantage à la température extérieure qu'il faut se fier pour savoir quand passer des pneus hiver aux pneus été. La température de 7 degrés est la frontière, mais il ne faut évidemment pas changer ses pneus à chaque fois qu'elle passe en dessous ou au-dessus au risque de passer son temps chez le garagiste. C'est en fait vers les premiers jours du printemps, lorsque les températures se font plus douces et sont régulièrement au-dessus des 7 degrés, qu'il est préconisé de changer de pneus. Le week-end du passage à l'heure d'été, traditionnellement effectué dans la nuit du dernier dimanche du mois de mars, est un bon moyen de se souvenir qu'il est temps de mettre des pneus... d'été.

Au-delà de tous les aspects de sécurité, il est important de savoir que la consommation d'une voiture varie aussi selon les types de pneus (et leur usure). Ainsi les pneus été, dont les sculptures plus fines offrent moins de résistance au roulement, permettent d'économiser jusqu'à 5 % de carburant par rapport aux pneus hiver. C'est toujours ça de pris.