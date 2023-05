Bison Futé : fin du pont de l'Ascension, un dimanche classé noir

BISON FUTÉ. Il y aura énormément de monde sur les routes de France ce dimanche, dernière journée du pont de l'Ascension, avec de grosses difficultés à prévoir dans le sens des retours vers les grandes métropoles.

[Mis à jour le 20 mai 2023 à 17h30] Le pont de l'Ascension touche à sa fin et si vous avez voulu en profiter jusqu'au bout, il faudra vous armer de patience au moment de prendre la route ce dimanche. Si les départs en milieu de semaine s'étaient échelonnés sur deux journées, celles de mercredi et jeudi, la très grande majorité des retours s'effectuera ce 21 mai et la circulation sera souvent très compliquée autour des grandes villes. Bison Futé a d'ailleurs classé noir ce dimanche dans le sens des retours. Il est ainsi vivement conseillé de rejoindre l'Ile-de-France et les grandes métropoles avant midi, quitte à écourter son long week-end de quelques heures. L'A10 entre Bordeaux et Paris sera notamment très empruntée de 11h à minuit, tout comme l'A13 entre Caen et Paris de 10h à 21h et l'A11 entre Nantes et Paris de 9h à minuit.

Dans l'ouest de la France, la liaison entre Quimper et Nantes par la nationale 165 sera délicate entre 10h et 19h. Evitez également autant que possible d'effectuer le trajet entre Lyon et Marseille sur l'A7 dimanche entre 9h et minuit. Des difficultés de circulation sont également attendues sur l'A9 entre Montpellier et Orange tout au long de la journée (de 9h à 23h) et sur l'A61 entre Narbonne et Toulouse (de 11h à minuit). Enfin, le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera une nouvelle fois pris d'assaut par les voyageurs, mais cette fois-ci dans le sens de l'Italie vers la France, et cela de 11h jusque minuit. D'une manière générale, sauf si vous avez le courage de partir avant le lever du soleil, il sera difficile d'éviter les embouteillages sur une bonne partie de la France ce dimanche.

Les prévisions Bison Futé pour le week-end de l'Ascension. Les couleurs jour par jour

Le site en charge de l'information routière prévoit ainsi un trafic très dense dans le sens des retours ce dimanche.

Samedi 20 mai 2023 : vert dans le sens des départs, vert dans le sens des retours.

Dimanche 21 mai 2023 : vert dans le sens des départs, noir dans le sens des retours.

Quel trafic ce dimanche 21 mai 2023 selon Bison Futé ? Les prévisions détaillées