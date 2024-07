GP de Hongrie : vers une deuxième moitié de saison encore plus indécise ?

Le Grand Prix de Hongrie marque ce week-end le passage dans la deuxième moitié de saison. Une saison qui voit jusque-là Max Verstappen mener la danse, mais le pilote Red Bull est beaucoup moins dominateur.

Charles Leclerc, George Russell et Lewis Hamilton ont remporté trois des cinq derniers Grands Prix de la saison. Cela n'a a priori rien de choquant quand on sait le pedigree de ces trois pilotes. Sauf qu'elle sous-entend que Max Verstappen a été battu trois fois lors des cinq dernières courses, lui qui a dans le même temps mené sa Red Bull à la victoire à Montréal et à Barcelone, les 9 et 23 juin. La domination du Néerlandais a tellement été sans partage en 2022 et 2023 – il a notamment établi un nouveau record l'année dernier en remportant 19 des 22 Grands Prix - que de le voir autant chahuté change des habitudes.

Et personne ne s'en plaindra. Le cavalier seul du triple champion du monde commençait à lasser les fans et à faire de la mauvaise pub à la Formule 1. Alors oui, Max Verstappen se coiffera certainement d'une quatrième couronne mondiale d'ici au 8 décembre, date de clôture de la saison à Abu Dhabi, mais il y a de nouveau du suspense pour la victoire sur chaque course, et ça c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. Cette révolte contre le roi n'est de plus pas le fait d'une seule écurie, mais de trois, puisque et Ferrari, et McLaren et Mercedes ont déjà gagné cette année.

Outre Verstappen, tout de même déjà lauréat de sept Grands Prix, cinq pilotes différents ont déjà connu le bonheur de passer en premier sous le drapeau à damiers. Carlos Sainz (Ferrari) à Melbourne, Lando Norris (McLaren) à Miami, Charles Leclerc (Ferrari) à Monaco, George Russell (Mercedes) à Spielberg et enfin Lewis Hamilton (Mercedes) il y a quinze jours à Silverstone. Ce resserrement dans le haut de la hiérarchie, particulièrement avéré ces dernières semaines, est une belle promesse au moment d'entrer ce week-end dans la deuxième partie de la saison. Max Verstappen va-t-il être battu en Hongrie pour la troisième fois en trois semaines ?

A quelle heure suivre le Grand Prix de Hongrie ?

Les pilotes effectueront leurs premiers tours de roue sur le Hungaroring vendredi en début d'après-midi. Lors de ce Grand Prix au format classique, la bataille pour obtenir la pole position sur la grille aura lieu en plein cœur de l'après-midi samedi tandis que le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 15 heures.

Essais libres 1 à 13h30 le vendredi 19 juillet (durée : 1h)

Essais libres 2 à 17h le vendredi 19 juillet (durée : 1h)

Essais Libres 3 à 12h30 le samedi 20 juillet (durée : 1h)

Qualifications 16h le samedi 20 juillet (durée : 1h)

Grand Prix à 15h le dimanche 21 juillet (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix de Hongrie ?

Le Grand Prix de Hongrie sera à suivre sur les chaînes du groupe Canal, le diffuseur attitré du championnat du monde de Formule 1. Les séances d'essais libres et les qualifications seront retransmises sur Canal+ Sport vendredi et samedi. Le Grand Prix, à partir de 15h dimanche, sera diffusé en exclusivité sur Canal+.

Vendredi : Essais Libres 1 à 13h15 + Essais Libres 2 à 16h45 sur Canal+ Sport

Samedi : Essais Libres 3 à 12h15 + Qualifications à 15h40 sur Canal+ Sport

Dimanche : émission "La Grille" à 13h55 + départ du Grand Prix à 15h sur Canal+

Classement du championnat du monde pilotes (après 12 Grands Prix)

1. Max Verstappen (Red Bull) 255 points

2. Lando Norris (McLaren) 171 points

3. Charles Leclerc (Ferrari) 150 points

4. Carlos Sainz (Ferrari) 146 points

5. Oscar Piastri (McLaren) 124 points

6. Sergio Perez (Red Bull) 118 points

7. George Russell (Mercedes) 111 points

8. Lewis Hamilton (Mercedes) 110 points

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 45 points

10. Lance Stroll (Aston Martin) 23 points

11. Niko Hülkenberg (Haas) 22 points

12. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 19 points

13. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 11 points

14. Oliver Bearman (Ferrari) 6 points

14. Pierre Gasly (Alpine) 6 points

16. Kevin Magnussen (Haas) 5 points

17. Alex Albon Williams) 4 points

18. Esteban Ocon (Alpine) 3 points

Quelles sont les dates des Grands Prix de F1 en 2024 ?

La saison 2024 de Formule 1 comptera 24 Grands Prix. Elle a débuté à la fin du mois de février, à Bahreïn, et s'achèvera début décembre à Abu Dhabi. Voici le calendrier complet de la F1 2024 avec les horaires donnés en heure française :

1. GP de Bahrein (Sakhir) : samedi 2 mars (Vainqueur : Verstappen)

2. GP d'Arabie Saoudite (Djeddah) : samedi 9 mars (Vainqueur : Verstappen)

3. GP d'Australie (Melbourne) : dimanche 24 mars (Vainqueur : Sainz)

4. GP du Japon (Suzuka) : dimanche 7 avril (Vainqueur : Verstappen)

5. GP de Chine (Shanghai) : dimanche 21 avril (Vainqueur : Verstappen)

6. GP de Miami (Miami) : dimanche 5 mai à 22h (Vainqueur : Norris)

7. GP d'Emilie-Romagne (Imola) : dimanche 19 mai (Vainqueur : Verstappen)

8. GP de Monaco : dimanche 26 mai (Vainqueur : Leclerc)

9. GP du Canada (Montréal) : dimanche 9 juin (Vainqueur : Verstappen)

10. GP d'Espagne (Barcelone) : dimanche 23 juin (Vainqueur : Verstappen)

11. GP d'Autriche (Spielberg) : dimanche 30 juin (Vainqueur : Russell)

12. GP de Grande-Bretagne (Silverstone) : dimanche 7 juillet (Vainqueur : Hamilton)

13. GP de Hongrie (Budapest) : dimanche 21 juillet à 15h

14. GP de Belgique (Spa-Francorchamps) : dimanche 28 juillet à15h

15. GP des Pays-Bas (Zandvoort) : dimanche 25 août à15h

16. GP d'Italie (Monza) : dimanche 1er septembre à15h

17. GP d'Azerbaïdjan (Bakou) : dimanche 15 septembre à 13h

18. GP de Singapour (Marina Bay) : dimanche 22 septembre à 14h

19. GP des Etats-Unis (Austin) : dimanche 20 octobre à 21h

20. GP du Mexique (Mexico) : dimanche 27 octobre à 20h

21. GP du Brésil (Interlagos) : dimanche 3 novembre à 19h

22. GP de Las Vegas (Las Vegas) : dimanche 24 novembre à 6h

23. GP du Qatar (Losail) : dimanche 1er octobre à 15h

24. GP d'Abu Dhabi (Yas Marina) : dimanche 8 décembre à 14h

