Voitures les plus volées en 2020 : la DS7 Crossback en tête, le classement en photos

VOITURES LES PLUS VOLEES. La DS7 Crossback est la voiture la plus volée en France en 2020 selon le tout dernier classement d'Auto Plus qui compile les données de plusieurs assurances.

[Mis à jour le 23 février 2021 à 09h01] -13% ! C'est le chiffre à retenir de ce tout nouveau classement des voitures les plus volées en 2020 par nos confrères d'Auto Plus. Dans le détail, se sont 330 véhicules ont été dérobés chaque jour sur l'ensemble du territoire au cours de l'année dernière. Toutefois, il faut nuancer ce chiffre car avec la pandémie et le confinement, les voleurs ne pouvaient pas circuler librement, ce chiffre brut n'est donc pas si important. En 2020 donc, c'est la DS7 Crossback qui caracole en tête avec 194 vols pour 10 000 assurés alors que le véhicule est la 37e voiture la plus vendue, une vraie surprise. La berline devance la surprenante Mégane RS et la Renault Clio 4. Pour établir ce classement, sachez que nos confères ont compilé les données de 14 compagnies d'assurances, mutuelles et banques, couvrant un parc de près de 20 millions d'automobiles. Découvrez le classement des 30 voitures les plus volées en France en 2020 ci-dessous.

Voici les 30 voitures les plus volées selon nos confrères d'Auto-Plus :

DS7 Crossback Renault Mégane RS Renault Clio 4 Renault Mégane 4 Smart Fortwo BMW x6 DS3 DS5 Mercedes CLA Toyota C-HR Peugeot 208 Mercedes Gle Renault Twingo Peugeot 3008 Renault Talisman BMW x5 BMW série 3 Renault Mégane 3 Volkswagen Golf GTI Audi A7 Sportback DS3 Crossback Alfa Romeo Giulietta Mercedes Classe A Peugeot 508 Range Rover Volkswagen Golf 7 Fiat Doblo Mercedes GLA BMW série 1 Peugeot 308

Le classement annuel d'Auto Plus est réalisé en établissant la fréquence de vols (nombre de vols rapporté à un échantillon de 10 000 véhicules assurés) de 165 modèles vendus à plus de 3 000 exemplaires au cours de l'année 2020. Le magazine s'est basé sur les chiffres de 14 compagnies d'assurances, mutuelles et banques, couvrant un parc de près de 20 millions d'automobiles.

Selon les informations d'Auto Plus, la technique de crochetage, le cassage de vitres et l'utilisation des fils est toujours une technique utilisée pour voler une voiture mais elle n'est plus du tout la principale. Mais d'après l'Observatoire des vols de Coyote Secure 75 % des vols sont désormais effectués par piratage électronique. Equipé d'un boîtier électronique et de clés/cartes vierges achetées sur internet, tout le monde semble pouvoir faire cette technique de mouse jacking.