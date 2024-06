24 Heures du Mans 2024 : qui pour succéder à Ferrari ? Le programme complet

La 92ème édition des 24 Heures du Mans se déroule ce week-end des 15 et 16 juin. Retrouvez tout ce qu'il faut savoir pour suivre la plus grande course automobile d'endurance du monde.

Après cinq victoires consécutives des Toyota sur les 24 Heures du Mans, Ferrari avait réussi l'an dernier à mettre fin à l'hégémonie de l'écurie japonaise. Un coup de maître réussi par la triplette Pier Guidi/Calazo/Giovinazzi puisque 2023 marquait le grand retour de la marque italienne dans la Sarthe. Pour la 92ème édition de la plus grande course automobile d'endurance du monde, c'est un autre constructeur mythique qui revient au Mans, 14 ans après sa dernière apparition : Lamborghini. Mais la marque au Taureau, qui pourra compter sur l'ancien pilote de Formule 1 Romain Grosjean, aura sans doute du mal à rivaliser avec les meilleures. Toutefois, les trois premières manches comptant pour le championnat du monde d'Endurance n'ont pas vraiment permis d'établir une hiérarchie claire avec trois vainqueurs différents : Porsche au Qatar, Toyota à Imola et Jota à Spa-Francorchamps.

L'espoir de voir une voiture française, à savoir Peugeot, triompher dimanche après-midi sur le circuit de la Sarthe est infiniment mince. La marque au Lion, dont la dernière des trois victoires au Mans remonte à 2009, souffre encore cette saison de la comparaison avec ses rivales en terme de performances. Les deux 9x8 engagées, qui s'étaient classées aux 8ème et 12ème place dans la catégorie reine l'année dernière, signeraient pour une place dans le Top 5. Il ne faut toutefois exclure aucun scénario au Mans, le passé l'a déjà prouvé. Après les deux premières journées réservées aux essais libres et aux qualifications mercredi et jeudi, le départ de la course sera donné à 16 heures ce samedi avec cette année l'icone du football Zinedine Zidane pour agiter le drapeau à damiers. Que le spectacle commence !

Quel est le programme des 24 Heures du Mans 2024 ?

Au milieu des festivités et de courses annexes, le coup d'envoi des 24 Heures du Mans sera officiellement donné mercredi 12 juin avec la première séance d'essais libres à partir de 14h. La qualification pour l'Hyperpole – les huit voitures de chaque catégorie (Hypercar, LMP2, LMGT3 seront qualifiées – aura également lieu à l'occasion de cette première journée. L'Hyperpole est quant à elle prévue jeudi soir, c'est à ce moment-là que sera connue la grille de départ définitive des 24 Heures du Mans dont la course se tiendra samedi et dimanche de 16h à 16h.

Mercredi 12 juin

Essais Libres 1 de 14h à 17h

Essais qualificatifs pour l'Hyperpole de 19h à 20h (les 8 premiers de chaque catégorie qualifiés)

Essais Libres 2 de 22h à minuit

Jeudi 13 juin

Essais Libres 3 de 15h à 18h

Hyperpole de 20h à 20h30

Essais Libres 3 de 22h à 23h

Vendredi 14 juin

Parade des pilotes dans le centre-ville du Mans de 16h à 19h

Samedi 15 juin

Warm-Up de 12h à 12h15

Départ des 24 Heures du Mans à 16h

Dimanche 16 juin

Arrivée des 24 Heures du Mans à 16h

Deux chaînes de télévision assureront la retransmission des 24 Heures du Mans. La première en toute gratuité puisque L'Equipe TV a les droits de l'événement pour lequel elle assurera la diffusion dans sa quasi intégralité, à savoir de 16h le samedi à 1h30 le dimanche puis de 5h jusqu'au dénouement à 16h. Pour ne pas rater une miette de l'évènement, il faudra se tourner vers Eurosport à condition d'y être abonné, puisque ses deux chaînes, Eurosport 1 et Eurosport 2, retransmettront l'intégralité des 24 Heures du Mans de jeudi à dimanche, avec les quatre séances d'essais libres, les qualifications pour l'Hyperpole, l'Hyperpole et bien évidemment la course.

Il sera également possible de suivre la course via l'application officielle des 24H du Mans, disponible sur IOS et Android, avec également des images des coulisses et les classements en temps réel.

Quels sont les engagés dans la catégorie Hypercar ?

Voici la liste des 23 voitures (marques et pilotes) engagés dans la catégorie reine des 24 Heures du Mans :

#2 Cadillac Racing - Bamber/Lynn/Palou

#3 Cadillac Racing – Bourdais/Van der Zande/Dixon

#4 Porsche Penske Motorsport - Jaminet/Nasr/tandy

#5 Porsche Penske Motorsport - Campbell/Christensen/Makowiecki

#6 Porsche Penske Motorsport – Estre/Lotterer/Vanthoor

#7 Toyota Gazoo Racing – Lopez/Kobayashi/De Vries

#8 Toyota Gazoo Racing - Buemi/Hartley/Hirakawa

#11 Isotta Fraschini – Wattana Bennett/Vernay/Serravalle

#12 Hertz Team Jota - Stevens/Nato/Ilott

#15 BMW M Team WRT – Vanthoor/Marciello/Wittmann

#19 Lamborghini Iron Lynx - Grosjean/Caldarelli/Cairoli

#20 BMW M Team WRT – Van der Linde/Frinjs/Rast

#35 Alpine Endurance Team - Chatin/Habsburg-Lothringen/Milesi

#36 Alpine Endurance Team - Lapierre/Schumacher/Vaxivière

#38 Hertz Team Jota - Rasmussen/Hanson/Button

#50 Ferrari AF Corse - Fuoco/Molina/Nielsen

#51 Ferrari AF Corse – Pier Guidi/Colado/Giovinazzi

#63 Lamborghini Iron Lynx - Bortolotti/Kvyat/Mortara

#83 AF Corse - Kubica/Schwartman/Ye

#93 Peugeot TotalEenergies - Vergne/Jensen/Müller

#94 Peugeot TotalEenergies – Vandoorne/Di Resta/Duval

#99 Proton Competition – Jani/Tincknell/Andlauer

#311 Whelen Cadillac Racing - Derani/Aitken/Drugovich

Le palmarès des 24 Heures du Mans des 10 dernières années

2023 : Ferrari - Pier Guidi/Calazo/Giovinazzi

2022 : Toyota - Buemi/Hartley/Hirakawa

2021 : Toyota - Conway/Kobayashi/Lopez

2020 : Toyota - Buemi/Nakajima/Hartley

2019 : Toyota - Buemi/Nakajima/Alonso

2018 : Toyota - Buemi/Nakajima/Alonso

2017 : Porsche - Bernhard/Bamber/Hartley

2016 : Porsche - Dumas/Jani/Lieb

2015 : Porsche - Hulkenberg/Bamber/Tandy

2014 : Audi - Lotterer/Tréluyer/Fässler