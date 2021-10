A13 : enfin rouverte, des bouchons monstres lundi

AUTOROUTE A13 FERMEE. L'autoroute A13 a été rouverte sur sa section finale entre Saint-Cloud et le Boulevard Périphérique parisien après plus de 24 heures de coupure, causant bouchons et allongement des temps de trajet pour de nombreux automobilistes.

[Mis à jour le 26 octobre 2021 à 07h56] Délivrance pour les automobilistes qui prennent quotidiennement l'autoroute A13 et notamment sa section finale vers Paris, le tunnel Ambroise-Paré à Boulogne-Billancourt. Le trafic a repris normalement, annonce Sytadin avant le pic matinal.

L'autoroute A13 était coupée depuis dimanche soir 18h, dans les deux sens de circulation à l'approche de Paris ! La coupure était effective sur le tronçon entre Saint-Cloud et le la Porte d'Auteuil où l'A13 rejoint le Boulevard Périphérique parisien. Pas de travaux planifiés ou d'accidents cette fois puisque Sytadin indiquait que cette fermeture était due à un vol de câbles ! Ce vol a entraîné des problèmes dans le fonctionnement des équipements de sécurité obligatoire dans le tunnel Ambroise-Paré sur le territoire de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) où l'A13 s'engouffre pour rejoindre Paris.

Les bouchons se sont avéres nombreux dans le sud-ouest parisien ces prochaines heures d'autant qu'aucune date ni horaire de réouverture de l'A13 n'avait été communiqués. L'autoroute A13 a été fermée depuis dimanche soir sur le tronçon entre Saint-Cloud et le Boulevard Périphérique. La coupure est intervenue peu avant 18 heures, entraînant de nombreux bouchons à l'occasion du retour de week-end et pour le début des vacances scolaires de la Toussaint.

Si vous souhaitiez emprunter l'A13 dans le sens Province-Paris, un itinéraire de substitution avait été dévoilé par les autorités. Cet itinéraire bis conduit depuis la commune de Rocquencourt :

Prendre l'A12 dans la direction d'Evry puis Lyon

Puis emprunter la Nationale N12 toujours en direction d'Evry et Lyon

A Versailles, bifurquer sur l'A86 en direction de Créteil puis la N118 en direction de Pont de Sèvres pour rejoindre le Boulevard Périphérique

Itinéraire de délestage depuis l'A13 au niveau de la commune de Orgeval : prendre l'A14, autoroute à péage et rejoindre Paris au niveau de la porte Maillot.

Si vous quittez Paris, un itinéraire de substitution avait également été communiqué suite à la fermeture de l'A13 entre Boulogne-Billancourt et Saint-Cloud.

Suivre la direction Bordeaux-Nantes via la D910

Emprunter la D910 en direction du Pont de Sèvres

Puis sortir sur la N118 en direction de Chartres et Bordeaux

Prendre l'A86 en direction de Versailles

Puis, la N12 en direction de l'A13 en direction de Rouen

Autre solution, rejoindre l'A13 par le tunnel de l'A86, une section à péage et donc payante !