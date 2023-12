Toutes ces voitures auront bientôt l'interdiction de rouler dans les grandes villes, vérifiez si la vôtre est concernée

La réglementation des ZFE va évoluer en 2024. Des milliers de véhicules ne pourront bientôt plus rouler à l'intérieur de plusieurs grandes agglomérations.

A partir du 1er janvier 2024, de nouvelles restrictions de circulation vont être appliquées dans plusieurs grandes agglomérations et les contrevenants s'exposeront à une belle amende. A Paris par exemple, cette interdiction s'appliquera à toutes les communes implantées à l'intérieur de l'autoroute A86, boulevard périphérique compris. Cela représente ainsi plus d'une ville sur deux (77 sur 131) de la métropole parisienne !

Mais de quoi s'agit-il exactement ? Des zones à faible émission mobilité, introduites en France en 2017 pour tenter de réduire autant que possible la pollution atmosphérique de plusieurs grandes villes de France. Elle sont 42 dans le pays, dont cinq (Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg et Rouen) sont des territoires ZFE effectifs parce qu'ils dépassent, de manière régulière, les seuils réglementaires de qualité de l'air. Dans ces zones, de nouvelles restrictions voient le jour chaque année. Ce sera le cas en 2024, contrairement aux villes de Toulouse, Montpellier, Nice, Grenoble, Reims et Saint-Étienne qui, du fait de l'amélioration de la qualité de l'air, ne seront pas concernées – du moins pour le moment – par le durcissement de la réglementation.

Après l'éviction depuis deux ans des véhicules catégorisés Crit'Air 5 et des non classés - à savoir tous les véhicules mis en circulation avant 1996 -, les Crit'Air 4 vont connaître le même sort l'année prochaine. Serez-vous concernés par ces nouvelles restrictions ? Oui si et seulement si vous possédez un véhicule diesel immatriculé entre 2001 et 2005. Si tel est le cas, sachez que votre vignette de couleur bordeaux réservée aux Crit'Air 4 ne vous permettra plus d'entrer à l'intérieur des ZFE parisienne, marseillaise, lyonnaise, strasbourgeoise et rouennaise d'ici quelques jours. En cas de contrôle de police, vous vous exposerez à une amende de 68 euros.

Il existe six catégories Crit'Air, numérotés de 0 à 5 en fonction des émissions polluantes du véhicule, le 0 étant réservé aux véhicules électriques et à ceux émettant très peu de particules. Elles se matérialisent par des vignettes de couleur à coller sur le pare-brise et sont obligatoires pour circuler à l'intérieur des ZFE. Lors de pics de pollution, le préfet de ces grandes agglomérations peut même décider d'instaurer une circulation différenciée en excluant des zones à faible émission mobilité les véhicules les plus polluants.

Si le calendrier est respecté, Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg et Rouen devront exclure une nouvelle classe de véhicules à partir du 1er janvier 2025. En effet, tous les Crit'Air 3, à savoir les voitures diesel de plus de 14 ans et les voitures essence de plus de 19 ans, seraient à leur tour mises à la porte de ces villes. C'est aussi à cette date que 32 ZFE supplémentaires devront être créées dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Elles seront alors 43 dans l'Hexagone.