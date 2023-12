Des millions de Français vont pouvoir acheter une voiture électrique à 40 euros par mois

Parmi les modèles de voitures proposés en leasing social à partir du 1er janvier 2024, cette voiture iconique sera accessible à un prix canon.

Une voiture électrique coûte aujourd'hui environ 35 à 40 % plus cher (hors bonus) qu'un véhicule thermique. C'est environ 7 000 euros supplémentaires à débourser sur une citadine à 15 000 euros et entre 12 et 15 000 euros à ajouter sur un SUV ou une belle berline flirtant avec les 30 000. Avec ces tarifs, l'électrique n'est pas encore à la portée de tout le monde. Du moins, à première vue. En dégainant le leasing social pour 2024, le gouvernement français a voulu rendre les véhicules verts accessibles au plus grand nombre. Pour faire vite, dans un ménage avec un revenu fiscal par part inférieur à 15 400 euros, un travailleur qui utilise son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail situé au minimum à 15 kilomètres de son domicile pourra dès le 1er janvier demander un "véhicule électrique à 100 euros".

100 euros ou moins. A peine le dispositif rendu public le 14 décembre, les constructeurs automobiles ont dévoilé les modèles de voitures et les offres qu'ils allaient proposer. Plusieurs marques ont joué le jeu, parmi lesquelles les françaises Renault, Peugeot et Citroën mais aussi Fiat, Opel et même Jeep. Les tarifs sont déjà consultables, et force est de constater que certaines voitures auront un loyer mensuel – le principe du leasing – très bas. Le premier prix reviendra à une marque française, Renault, qui a décidé de mettre à disposition l'un de ses modèles iconiques à partir de 40 euros par mois.

La Twingo E-Tech, la petite sœur électrifiée du modèle révolutionnaire du début des années 90, est pour le moment la voiture dont le contrat de location est le moins cher dans le catalogue des véhicules éligibles au nouveau dispositif gouvernemental. La marque au losange précise même que l'entretien et l'assistance de la petite citadine, dont la fin de production est annoncée pour le printemps prochain, seront inclus dans les 40 euros. En bonus, Renault prendra à ses frais les six premiers mois de recharge électrique. Le locataire devra donc seulement ajouter au prix de base le montant de son assurance auto.

A ce prix-là, c'est une très belle affaire mais il y aura peu d'élus. La dizaine de modèles électriques proposés en leasing social – la liste est vouée à évoluer avec de nouveaux véhicules comme prochainement la Citroën ë-C3 – se déclineront en 20 à 25 000 voitures seulement en 2024. C'est très peu quand on sait que 4 à 5 millions de Français répondent aux critères d'attribution. Mais ce leasing social a un coût pour le gouvernement, on parle de 300 millions d'euros rien que pour l'année prochaine. A ce tarif, il ne pouvait pas y en avoir pour tout le monde. Les premiers arrivés seront les premiers servis.