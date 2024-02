Se garer dans cette ville coûtera bientôt une petite fortune si votre véhicule dépasse ce poids

Le prix du stationnement va prochainement monter en flèche dans cette ville si votre véhicule dépasse un certain poids.

Le stationnement dans certaines villes de France coûte parfois cher, particulièrement dans les plus grandes. Et les choses ne vont certainement pas s'arranger dans le futur eu égard aux diverses politiques "anti-voitures" qui fleurissent un petit peu partout. Dans certaines villes, comme à Paris, la guerre aux véhicules motorisés est déclarée depuis quelque temps déjà. Elle a pris un autre tournant le week-end dernier avec le référendum "pour ou contre la création d'un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes, polluantes."

Si très peu d'électeurs se sont sentis concernés – seulement 5.6 % se sont déplacés -, 55 % des votants se sont rangés du côté des élus de la mairie qui souhaitent diminuer la circulation automobile dans les rues de la capitale. Les véhicules visés portent un nom de trois lettres : SUV. Le SUV, de l'anglais Sport Utility Vehicle, combine les caractéristiques d'une voiture de tourisme avec celles d'un véhicule utilitaire. Ils ont souvent une carrosserie plus haute avec une position de conduite surélevée, une suspension plus robuste et une capacité de chargement supérieure à celle des berlines.

En moins de dix ans, les SUV sont devenus extrêmement populaires au point qu'ils représentent aujourd'hui en France près d'une vente sur deux de véhicule neuf. Ce sont ces types de véhicules qui, à partir du 1er septembre 2024 à Paris, et possiblement plus tard dans d'autres villes de l'Hexagone, vont coûter très cher en frais de stationnement. Dans le 75, leur prix pour stationner va tout simplement tripler dans les arrondissements du centre pour passer à...18 euros de l'heure ! Ce sera un peu moins mais tout de même très cher – 12 euros – dans les arrondissements périphériques. Cette hausse des tarifs ne s'appliquera pas aux résidents ni aux professionnels.

Toutefois, est-ce que tous les propriétaires de SUV savent qu'ils possèdent un SUV, et inversement, est-ce que certains pensent rouler en SUV alors qu'ils conduisent un véhicule d'un autre segment qui peuvent leur ressembler, par exemple un monospace comme le sont les Renault Scénic, les anciens modèles de Renault Espace ou encore le Citroën Xsara Picasso. Si vous avez un doute, sachez que la "chasse aux SUV" lancée par certaines municipalités est en fait une chasse aux véhicules lourds car le plus souvent plus polluants. Et si vous voulez savoir si votre véhicule est concerné par l'augmentation à venir des tarifs de stationnement, c'est en réalité à son poids qu'il faut se référer.

Pour une voiture essence, diesel ou hybride, le prix du stationnement dans le centre de Paris passera de 6 à 18 euros de l'heure si votre voiture pèse plus de 1.6 tonne. Le seuil à ne pas dépasser monte à 2 tonnes s'il s'agit d'un véhicule électrique, plus lourd en raison du poids conséquent de la batterie. C'est d'ailleurs à l'aide d'un lecteur de plaque d'immatriculation que les agents pourront contrôler le poids des voitures en stationnement et ainsi vérifier si le propriétaire a payé le prix requis au moment de se garer. Pour connaître le poids d'un véhicule, rien de plus simple, il est indiqué sur son certificat d'immatriculation en face de la case G1. Il s'agit de son poids à vide, donc sans aucun chargement.