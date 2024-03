Le permis de conduire se dématérialise mais seulement 1 Français sur 4 peut l'obtenir

Le permis de conduire numérique est accessible à tous les automobilistes depuis le 14 février. Mais dans les faits, beaucoup ne peuvent pas encore y prétendre.

La révolution numérique est plus que jamais en marche. Elle touche particulièrement les automobilistes depuis l'annonce, le 14 février 2024, de la dématérialisation du permis de conduire. Après une expérimentation effectuée dans quelques départements (Rhône, Hauts-de-Seine et Eure-et-Loir), le permis de conduire numérique va pouvoir être généralisé à tous les conducteurs ayant passé avec brio leur examen de la route, que ce soit il y a quarante ans ou seulement quelques jours. Toutefois, pour transformer son vieux bout de papier rose ou son plus récent permis plastifié (apparu en 2013) au format numérique, il faut déjà posséder un document que de nombreux Français n'ont pas, tout du moins pas encore.

La première démarche à effectuer pour obtenir son permis de conduire dématérialisé est d'installer l'application France Identité sur son Smartphone Android ou son iPhone. Mais pour bénéficier de tous les services de l'application, téléchargeable gratuitement via Google Play et l'App Store, il faut au préalable numériser sa CNI sur France Identité. Problème, seules les cartes d'identité électroniques, délivrées par l'administration française depuis l'été 2021, le permettent. Sans cela impossible d'accéder aux différents onglets de France Identité parmi lesquels le " Portefeuille ", conçu pour héberger les documents d'identité dématérialisés comme...le permis de conduire.

Aujourd'hui, environ 25 % des Français – soit grosso modo 17 millions - possèdent une carte d'identité électronique, aussi appelée CNIe. Autrement dit, les 75 % restants ne peuvent pas avoir accès à toutes les fonctionnalités de France Identité. Parmi ceux-là, les automobilistes n'ont donc pas la possibilité de faire les démarches requises pour se procurer leur permis de conduire numérique. Vous l'avez compris, pour s'ouvrir toutes les portes de France Identité et convertir ses documents physiques en version numérique, il est indispensable de posséder la fameuse carte d'identité électronique, plus sécurisée que l'ancienne et pensée pour faciliter les démarches administratives officielles.

Comment peut-on l'obtenir ? Vous pouvez effectuer vos démarches dans n'importe quelle commune de France à condition que la mairie soit équipée d'un dispositif de recueil d'empreintes digitales. Il faut au préalable prendre rendez-vous avec le centre administratif de la commune de votre choix qui vous donnera la liste des documents à fournir selon votre situation personnelle. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver cette liste sur le site officiel de l'administration française (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21090). Une fois le dossier déposé, le délai de fabrication dépend du lieu et de la période de la demande. Il faut compter plusieurs semaines et, à l'approche des vacances d'été, les délais peuvent augmenter. Le renouvellement de la carte d'identité est gratuite.