90 euros d'amende : beaucoup d'automobilistes ont eu une mauvaise surprise à leur retour de vacances

De nombreux automobilistes ont eu la très mauvaise surprise cet été de recevoir une amende bien salée en rentrant chez eux.

C'est l'une des premières choses que font les Français quand ils rentrent de vacances : ouvrir leur boîte aux lettres. Et cet été, ils sont nombreux à avoir eu une très mauvaise surprise en triant leur courrier. Une lettre avec un avis de paiement a été distribuée à de nombreux automobilistes durant la période estivale. Un envoi de l'ANTAI pour avoir été pris en flagrant délit d'excès de vitesse par l'un des 4600 radars disposés sur les routes françaises ? Sans doute pour certains, mais pas seulement. Plusieurs centaines de conducteurs ont été épinglés par des sociétés d'autoroutes.

Si vous faites partie de ceux-là, c'est que vous avez sûrement emprunté l'une des autoroutes désormais équipées de péages en flux libre. Cette véritable révolution, qui consiste à remplacer les traditionnelles barrières de péages par des portiques munis de caméras pour lire les plaques d'immatriculations des véhicules, n'a pas fait que des heureux parmi les millions de vacanciers. Et pour cause, un certain nombre d'automobilistes ont été désagréablement surpris de recevoir une amende de 90 euros à payer après avoir roulé sur une portion des autoroutes A79, entre l'Allier et la Saône-et-Loire, A14 dans les Yvelines, ou A13 dans l'Eure.

Jusque récemment, chaque conducteur avait l'habitude de payer directement l'autoroute sans avoir à effectuer une seule démarche. Un ticket à prendre au moment d'entrer sur un tronçon payant et le règlement à effectuer par carte bancaire ou en espèces au moment d'en sortir. Avec ces nouveaux péages, vous avez 72 heures pour payer votre trajet. Une fois le délai dépassé vous vous rendez coupable d'une infraction qui se matérialise par l'envoi d'un avis de paiement à votre domicile. La société d'autoroute vous réclame alors 10 euros qui viennent s'ajouter au montant du trajet non payé. Après 15 jours, l'amende passe de 10 à...90 euros !

C'est le montant qui a été réclamé à de nombreux vacanciers partis plus de deux semaines loin de chez eux et qui ont oublié de payer l'autoroute lors du trajet aller. La plupart d'entre eux parce qu'ils ne connaissaient pas la démarche à effectuer pour payer ces nouveaux péages en flux libre, ce qui a forcément créé de l'incompréhension et de la colère.

Certains, qui pensaient à des canulars quand ils ouvraient le courrier, ont littéralement déchanté quand, passés les deux mois après l'émission du premier avis de paiement, le montant de l'infraction s'est élevé à 375 euros ! D'où l'importance de connaître les différents moyens de paiement de ces nouveaux péages qui vont se développer un peu partout en France. Quels sont-ils ?

- Payer son trajet directement sur une des bornes implantées sur les aires d'autoroutes

- Payer son trajet dans les 72 heures sur le site de la société d'autoroute

- Payer son trajet dans les 72 heures dans l'un des nombreux bar-tabac-presse du réseau agrée Nirio

Si vous possédez un badge de télépéage, il n'y a rien à faire de plus que d'habitude puisque celui-ci est lu à chaque passage sous un portique comme lorsque vous passez à une barrière de péages classique. Vous pouvez aussi vous faciliter la vie en créant avant votre trajet un compte client sur la société d'autoroute en enregistrant la plaque d'immatriculation de votre véhicule et votre numéro de carte bancaire. Dans ce cas, comme avec les badges de télépéage, le débit se fait automatiquement sur votre compte en banque quelques jours plus tard. Une bonne solution pour les étourdis qui oublieraient de régler la facture de leur passage sur autoroute. Cela permet d'éviter les mauvaises surprises en revenant de vacances.