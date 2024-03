Que vaut le Renault Scénic E-Tech ? Notre essai complet de la voiture de l'année

Naviguez au clavier Précédent Suivant

Le nouveau Renault Scénic existe en deux finitions : Evolution et Techno. C'est avec cette dernière, la mieux dotée en équipements, que nous avons pris la route au départ de Mijas, en Andalousie. Notre SUV 100% électrique embarque la plus grosse des deux batteries disponibles (87 kWh), dont l'autonomie est annoncée à 625 kilomètres en cycle WLTP (donc dans des conditions optimales et sans autoroute) par le constructeur.

© Régis Aumont/Linternaute