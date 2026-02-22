Facile d'entretien, antibactérien, écologique et durable : ce sol a mauvaise réputation, pourtant il coche toutes les cases

Hérité des années 70, ce revêtement de sol séduit les designers et architectes grâce à ses qualités incroyables pour la maison.

Quand vient le moment de choisir le revêtement qui va tapisser notre logement, beaucoup de choix s'offre à nous : le parquet, le carrelage, ou encore le lino... Si vous hésitez encore sur le revêtement idéal, ce type de sol hérité des années 70 a tout pour plaire ! Si beaucoup l'ont déserté en raison d'une mauvaise image, souvent à tort d'ailleurs, il cumule pourtant de nombreuses qualités pour votre maison.

Déjà parce qu'il est écologique : il est conçu en grande partie de produits végétaux et minéraux naturel complètement recyclable, notamment d'huile de lin, de la farine de bois ou encore de la réside de pin naturelle (98% pour le principal fabricant). Il a même obtenu le certificat Cradle to Cradle Silver, la norme mondiale de référence pour les produits respectueux de l'environnement et de la santé.

C'est précisément grâce à ces matériaux naturels qu'il limite naturellement la prolifération des germes et des allergènes. Cette hygiène irréprochable explique pourquoi vous l'avez sûrement déjà vu dans les hôpitaux et les cabinets médicaux. Si vous avez des enfants ou des animaux domestiques, c'est un choix idéal ! D'autant plus qu'il est très agréable au toucher, contrairement à la dureté froide du carrelage ou du parquet.

En plus, contrairement à d'autres revêtements qui s'abiment au fil du temps, ce sol résiste avec brio aux éraflures, aux chocs et aux taches. Son entretien sera un jeu d'enfant puisqu'une serpillière humide suffit généralement à le nettoyer. Vous n'aurez pas non plus à le changer tous les 10 ans, il a une longévité impressionnante. Sa durée de vie moyenne est de 25 ans, mais s'il est bien entretenu, il peut facilement atteindre les 50 ans !

© andreysha74

C'est pour toutes ces raisons que le linoléum a su séduire les architectes et designers. Pourtant, il a beaucoup plus de mal à s'imposer dans nos logements à cause d'un simple malentendu : on le confond souvent avec ce que l'on appelle couramment le "lino". En réalité, le "lino" désigne un sol en PVC composé de matières plastiques, tandis que le véritable linoléum reste un produit naturel et noble.

En plus de sa facilité d'entretien, sa durabilité et ses propriétés antibactériennes, vous avez l'embarras du choix côté esthétique ! Blanc, beige ou tons très vifs (bleu, violet), il se décline en monochromes, multicolores ou avec des motifs linéaires. Concernant le budget, il s'avère un peu plus coûteux qu'un sol en PVC classique. Comptez en moyenne entre 15 et 60 €/m² selon la marque et la qualité, avec un prix moyen qui se situe généralement autour de 36 €/m².

Petit point d'attention : le linoléum craint l'humidité stagnante, il n'est donc pas adapté pour une salle de bains ou des toilettes. Son installation demande aussi un certain savoir-faire car c'est un matériau rigide qui ne peut pas être tordu ou plié. C'est pourquoi il se présente le plus souvent en plaques ou en lames, contrairement au PVC. Pour garantir un résultat parfait, notamment car il nécessite souvent la pose d'une sous-couche, faire appel à un professionnel reste la meilleure option.