Samsung vient de sortir un smartphone à moins de 200 euros avec de la 5G, une grosse batterie et une durée de vie de 7 ans

Toujours désireux de toucher un large public, Samsung propose désormais l'un des meilleurs téléphones portables pour les petits budgets.

Les temps sont difficiles pour certains Français dont le pouvoir d'achat diminue d'année en année. Une donnée connue et prise en compte par certains constructeurs de téléphone qui mettent de plus en plus en avant leurs appareils d'entrée de gamme. Si les smartphones "low cost" étaient autrefois moqués du fait qu'il s'agissait souvent de ridicules boitiers à peine capables d'envoyer des appels et SMS, ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Les constructeurs comme Samsung ou Xiaomi savent que la clientèle qui ne souhaite pas mettre trop d'argent dans un téléphone existe et qu'elle doit être satisfaite pour rester fidèle. C'est pourquoi les smartphones d'entrée de gamme deviennent meilleurs chaque année, et ce n'est pas la dernière sortie phénomène de Samsung qui nous prouvera le contraire !

Dévoilé et sorti vers la fin de l'année 2025, le Samsung Galaxy A17 5G a tout l'essentiel que l'on attend d'un smartphone, mais avec un petit budget ! En effet, le Galaxy A17 5G est trouvable sur Amazon ou la Fnac à moins de 180 euros depuis sa sortie.

Plutôt bien noté par la presse spécialisée, le Galaxy A17 5G met l'accent sur la durabilité. Samsung a particulièrement bien travaillé son téléphone pour en faire un objet résistant et capable de vous accompagner pendant plusieurs années. Cela se ressent notamment par l'autonomie du téléphone. Le Samsung Galaxy A17 5G est équipé d'une grosse batterie de 5000 mAh qui lui permet de tenir très facilement une voire deux journées complètes d'utilisation. L'une des meilleures performances en termes d'autonomie pour un smartphone à moins de 200 euros.

Toujours sur la durabilité, Samsung garantit six années de mises à jour pour pouvoir profiter de nouvelles fonctionnalités régulièrement. Cela vous permet également de vous assurer que le Galaxy A17 5G sera à l'abri de bugs ou failles de sécurité pendant plusieurs années.

Samsung a également mis un point d'honneur à ce que le Galaxy A17 5G bénéficie des dernières innovations de l'entreprise en matière d'intelligence artificielle. Ainsi, ce petit téléphone est compatible avec Google Gemini et dispose d'outils très pratiques comme "entourer pour chercher" un élément sur votre écran ou la gomme magique, qui permet de retirer certains éléments sur des photos. Un vrai petit assistant disponible à un petit prix et régulièrement en promotion.