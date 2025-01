Oubliez le terracotta, en 2025, cette couleur va faire fureur dans nos intérieurs - voici comment l'adopter

Le terracotta c'est fini ! Voici par quoi le remplacer sans faire de faute de goût.

Depuis quelques années, la couleur terracotta est sur le devant de la scène et s'est imposée comme LA couleur tendance en déco. Avec ses teintes chaudes qui offrent une alternative aux classiques tons neutres, son charme artisanal, ses inspirations méditerranéennes et sa faculté à instaurer une atmosphère conviviale, elle a conquis de nombreux intérieurs. Mais comme toute tendance, son apogée semble toucher à sa fin et sa popularité semble s'essouffler. Cette couleur vue et revue dans nos intérieurs laisse place à une autre couleur.

Si vous en avez marre de ces intérieurs qui se ressemblent tous, avec du bois et du terracotta, Aurore Pannier, architecte d'intérieur nous donne ses conseils pour ajouter une touche de couleur à votre intérieur, sans faute de goût. Si la couleur Mocha Mousse a été élue la couleur Pantone de l'année, vous risquez de vous en lasser car une chose est sûre, vous allez la voir prochainement dans tous les magazines et dans toutes les tendances déco.

Une autre couleur sort du lot : le vert olive. Comme nous l'explique Aurore, cette couleur est aussi consensuelle que le Mocha et tout aussi facile à adopter en déco. Et surtout, vous ne la verrez pas partout ! En peinture, sur un fauteuil, sur un mobilier, sur des portes de cuisine, pour le carrelage de la salle de bains, ou par petite touches déco sur un vase, une lampe ou du linge de lit, le vert olive est sans aucun doute la couleur qui va remplacer le terracotta. Aurore Pannier nous donne ses astuces pour l'adopter avec style.

Le vert olive est une teinte idéale pour habiller les murs et créer une atmosphère apaisante. Vous pouvez peindre un mur entier pour un effet enveloppant et chaleureux, ou bien l'utiliser sur un seul mur d'accent pour ajouter de la profondeur à la pièce sans alourdir l'espace. La couleur se mariera parfaitement avec des meubles en bois nous confie l'architecte d'intérieur. Pour une touche rétro, elle nous conseille de mixer le vert olive avec le bois noyer. Un sans faute !

Pour ne pas prendre de risque, incorporez le vert olive par petites touches grâce avec des coussins, rideaux, une housse de couette, une lampe, ou des plaids dans cette teinte. Vous pouvez aussi osez de la couleur sur un tapis ou une housses de canapé pour un look subtil mais élégant.

Dans la cuisine, intégrez le vert olive sur les meubles de cuisine ou sur la crédence pour un style élégant et intemporel. Dans la salle de bain, optez pour des carreaux vert olive ou des accessoires tels que des serviettes ou des tapis de bain.

Si vous ne savez pas comment l'associer, sachez que vous risquez peu de fautes de goût avec le vert olive nous confie Aurore Pannier. Il se marie parfaitement avec :