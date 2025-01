Sans touristes mais avec du soleil tout le temps, cette île en Europe est idéale à visiter l'hiver avant la foule de l'été

Cette île ensoleillée de Méditerranée vous offre une évasion hivernale loin de la foule. Découvrez ses trésors culturels et ses plages idylliques sous un doux soleil.

Imaginez une escapade hivernale sous le soleil, loin de l'agitation de cette destination bondée l'été. Ce petit joyau méditerranéen, vous accueille dans une ambiance paisible et authentique dès la fin de l'hiver. Fréquentée l'été au point que le flot des touristes a affolé les autorités locales qui ont mis le frein sur la publicité, mais beaucoup plus calme en arrière-saison, l'île regorge de merveilles à découvrir, entre randonnées, plages et visites culturelles.

Située au cœur de la Méditerranée, cette destination offre un climat doux et ensoleillé même en février, avec des températures oscillant entre 10 et 15 degrés et un soleil presque garanti tous les jours. C'est donc le moment idéal pour explorer l'île en toute quiétude et profiter de ses nombreux attraits !

Vous avez deviné ? Cette destination, c'est bien sûr Malte ! Vous pourrez y flâner dans les ruelles historiques de La Valette, la capitale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette cité fortifiée dévoile son riche passé à chaque coin de rue. Il y est aussi possible d'explorer des sites emblématiques tels que la Co-Cathédrale Saint-Jean et le Palais des Grands Maîtres.

Pour vous ressourcer au bord de l'eau, direction Mellieħa et sa baie surnommée "Malibu Beach". Cette longue plage de sable fin, presque déserte en hiver, offre un cadre idyllique. L'eau y sera fraîche, sans doute trop pour piquer une tête sauf pour les plus courageux mais l'expérience vaut le coup d'oeil.

Vous préférez les les criques sauvages ? Louez un bateau et partez à la découverte de joyaux comme le Blue Lagoon sur l'île de Comino, réputé pour ses eaux cristallines. Les amateurs de randonnée apprécieront aussi les nombreux sentiers côtiers aux panoramas époustouflants. Le meilleur moment pour arpenter ces chemins ? Sans conteste la fin de l'hiver et le début du printemps, lorsque la nature se réveille et que les sentier ne sont pas envahis de touristes.

Malte en hiver, c'est aussi l'occasion de s'immerger dans la culture locale. Visitez Mdina, l'ancienne capitale médiévale, et savourez la cuisine maltaise dans les restaurants typiques, loin de l'agitation estivale ! L'ambiance paisible de février permet de s'imprégner au mieux du charme encore authentique de l'île. Que vous soyez en quête de tranquillité sur les plages, d'exploration culturelle à La Valette ou d'aventure sur les sentiers, Malte en hiver est une promesse d'évasion. Et n'oubliez pas, La Valette n'est qu'à seulement 2h30 de Paris en avion.