L'astuce pour enfin réussir à choisir un avocat mûr à point à coup sûr au supermarché (et ce n'est pas en le pressant doucement)

Vous en avez marre de toujours tomber sur des avocats qui ne murissent jamais ou sur des avocats complètement noircis à l'intérieur ? Nous avons demandé à notre primeur ses meilleures astuces pour bien le choisir à tous les coups. Voici son secret.

L'avocat est un ingrédient phare de nos recettes d'été. Délicieux en salade, en guacamole ou même en smoothie, il possède de nombreux bienfaits pour la santé. Il est riche en bonnes graisses et il est très nutritif. Malheureusement, il fait partie des fruits et légumes difficiles à choisir au supermarché.

Une fois sur deux? il va être immangeable, soit car il est trop dur et qu'il ne va jamais mûrir, soit au contraire car il est beaucoup trop mûr. Quoi de plus décevant quand on prépare un guacamole que de se retrouver avec un avocat tout abîmé à l'intérieur ou dur comme une pierre...

Si beaucoup de personnes pensent que tâter tous les avocats de l'étalage est la meilleure solution, malheureusement, à part abîmer tous les avocats, cela ne vous aidera pas à en trouver un mûr à point à tous les coups. Mais alors comment bien le choisir ? C'est la question que nous avons posé à notre primeur, et il nous a dévoilé ses différentes astuces. Parmi les plus connues, il y a :

La couleur : si la peau est verte et brillante, reposez l'avocat, il n'est pas mûr. Pour un avocat prêt à déguster, préférez une peau foncée. La couleur doit être homogène. S'il est encore vert clair à une extrémité, reposez-le.

La texture : préférez un avocat à la peau texturée et non lisse. S'il est lisse et brillant, il ne sera pas mûr.

L'aspect : une fois que vous avez choisi un avocat avec la peau foncée et rugueuse, vous pouvez faire une autre vérification. Pressez doucement l'avocat avec votre pouce à trois ou quatre endroits pour voir s'il est bien mûr partout. Votre doigt doit légèrement s'enfoncer, sans pour autant laisser une marque sur la peau (sinon il sera trop mûr).

Il nous a aussi dévoilé un technique peu connue, celle du pédoncule. C'est la technique infaillible pour choisir son avocat. Pour cela, procédez par étapes.

Exercez quelques pressions à la base du pédoncule. L'avocat doit être ni trop mou, ni trop dur. Retirez le pédoncule et observez la couleur en dessous. Si la couleur est entre le jaune et le vert clair, l'avocat n'est pas encore mûr. Au contraire, si le petit rond est noir, l'avocat va être trop mûr. Choisissez un fruit dont la couleur est bien verte sous le pédoncule.

Vous voilà désormais un vrai pro de l'avocat !