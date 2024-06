Peu de gens l'utilisent, il se trouve pourtant dans presque tous les congélateurs et il est vraiment utile

Il a la forme d'une valve ou d'un entonnoir et se révèle très pratique mais les fabricants expliquent rarement comment s'en servir.

Avez-vous déjà remarqué que votre congélateur dispose d'une sorte de valve ou d'entonnoir au bas de l'appareil ? Cet élément est en réalité une aide bien pratique pour dégivrer votre congélateur. Comment s'en servir ? Pour dégivrer votre appareil, videz tous les tiroirs, ouvrez la porte, puis débranchez-le pour qu'il cesse de fonctionner. À ce stade, certaines personnes laissent le congélateur afin que toute l'eau fonde. C'est à ce moment que la valve ou l'entonnoir vont servir. Il faut l'ouvrir ou le sortir lors du début du processus de dégivrage. Son emplacement et son apparence varient selon le modèle du congélateur, donc vous pouvez le chercher par vous-même ou consulter le manuel. Une fois les tiroirs retirés, vous devriez pouvoir le voir sans problème.

Placez un récipient en dessous. Une plaque de four est idéale car elle peut partiellement s'insérer sous le congélateur. Protégez cependant le seuil du congélateur avec une serviette pour éviter que l'eau ne se répande sur le sol de la pièce. Lorsque toute la glace a fondu, lavez l'intérieur du congélateur avec du liquide vaisselle et remettez les tiroirs en place. Rebranchez l'appareil une fois tout bien sec. Ainsi, vous avez efficacement dégivré votre congélateur, le préparant pour les mois à venir.

© Ирина Швейн- stock.adobe.com

Pourquoi dégivrer le congélateur ? Les tiroirs du congélateur ne se ferment pas correctement et vous voyez de la glace épaisse sur les parois ? C'est qu'il est temps de dégivrer l'appareil. Nous le faisons généralement lorsque quelque chose nous dérange, mais cette procédure doit être effectuée au moins une fois tous les trois mois. Les appareils sans glace consomment moins d'électricité et tombent rarement en panne. Moins d'énergie signifie des factures plus basses, et croyez-le, un congélateur consomme beaucoup d'électricité. De plus, dans un appareil propre, la nourriture se détériore beaucoup moins et est beaucoup plus savoureuse. Si cela fait longtemps que vous n'avez pas dégivré, c'est le signe qu'il faut y penser.

Toutefois, tous les congélateurs ne sont pas les mêmes. Avant de lancer votre nettoyage, vérifiez si votre appareil possède la fonction "No Frost". La plupart des appareils très récents l'ont, ce qui signifie que vous n'avez rien à faire avec eux, ils sont conçus pour éviter que la glace ne se forme. Cependant, si vous avez un appareil plus ancien, vous devez le dégivrer de temps en temps.