C'est magique, une simple goutte de ce produit du quotidien et votre vaisselle usée sera comme neuve

Avec le temps et les multiples utilisations, des rayures grises apparaissent sur la vaisselle. Faites les disparaître en utilisant un produit insoupçonné.

Votre service de vaisselle commence à vieillir et vous avez des assiettes ou des bols pleins de rayures grises ? C'est tout à fait normal, et c'est malheureusement ce qui arrive avec le temps et le passage répété des couverts dans le fonds des assiettes ou des plats. Ces rayures grises au fond de vos plats leur donnent un aspect vieux et sale, et vous n'avez pas envie de les utiliser, surtout lorsque vous recevez du monde à la maison. Or, un simple lavage à la main ou au lave-vaisselle ne permet pas de leur redonner leur brillance d'origine.

Bonne nouvelle, il est possible de les éliminer facilement, et presque sans effort. Ces traces grises ne sont pas vraiment des rayures profondes mais des marques laissées par les couverts et les usages successifs. Une solution existe grâce à un produit que nous avons tous dans notre salle de bains. Avec lui, vous n'allez pas devoir investir dans de la nouvelle vaisselle. Mais quel est ce produit magique pour estomper les rayures sur vos assiettes, saladiers, bols ou tasses ? Il s'agit tout simplement du dentifrice. Ce produit nettoie aussi bien vos dents que votre vaisselle et une petite quantité de dentifrice sera suffisante.

Munissez-vous d'une brosse à vaisselle ou d'un chiffon doux et de votre tube de dentifrice, avant de suivre les étapes ci-dessous :

Versez une noisette de dentifrice sur l'assiette et frottez avec une brosse à vaisselle ou un chiffon et un peu d'eau tiède en faisant des mouvements circulaires. Rincez. Renouvelez l'opération si les rayures persistent. Lavez l'assiette comme d'habitude avec du liquide vaisselle ou au lave-vaisselle. Admirez le résultat.

Attention, il est important de privilégier le dentifrice blanc, sinon cette technique ne fonctionne pas. Vous verrez, le avant/après est bluffant ! Avant des assiettes prêtes à rejoindre la poubelle, et après, des assiettes comme neuves.