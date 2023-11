Le robot Lidl Monsieur Cuisine bientôt de retour et il sera 100% remboursé à une seule condition !

Lidl annonce le retour de son robot Lidl Monsieur Cuisine Smart en magasin et offrira 100% de remboursement à une condition.

Le fameux robot multifonction de Lidl, le Monsieur Cuisine Smart, a conquis de nombreux clients de Lidl. Bonne nouvelle si vous en cherchez, il est bientôt de retour dans les 1 600 supermarchés de l'enseigne. Ce compagnon de cuisine polyvalent facilite la préparation des repas quotidiens, offrant une variété de fonctions telles que la cuisson à la vapeur, le pétrissage, le mixage, le hachage, la réduction en purée, l'émulsion, le pilage de glace, et même la pesée. Surprise, Lidl a annoncé une offre exceptionnelle pour la fin d'année avec une promotion durant une semaine, du 4 au 11 décembre seulement !

Le robot Monsieur Cuisine Smart bénéficie en plus de nouveautés pour son grand retour en magasin. Il affiche un écran de 8 pouces plus réactif et plus grand, une nouvelle poignée ergonomique pour une utilisation à une main aisée, une puissance de 1000 W pour travailler jusqu'à 1 kg de farine, la cuisine guidée par vidéo et de multiples accessoires. Bol mélangeur, couvercle, lame, mélangeur, spatule, panier de cuisson ou encore ensemble pour cuisson vapeur avec couvercle et panier plat sont proposés. Un nouveau disque de découpe dit "Food Processor" fait aussi son apparition et est vendu 29 euros.

Les nouvelles fonctionnalités promises par Lidl incluent une adaptation et personnalisation des recettes et des programmes automatiques tels que la cuisson des œufs, les smoothies, la cuisson sous vide, la fermentation, le mijotage et le nettoyage. Le robot offre également une connectivité wifi pour des mises à jour mensuelles gratuites des recettes avec un compte utilisateur activé et 600 recettes préinstallées.

100 000 appareils seront vendus du 4 au 11 décembre 2023 par Lidl. Une semaine, pas une de plus et les robots promettent de s'arracher à l'approche des fêtes de fin d'année. Lidl a annoncé une opération exceptionnelle de promotions via des bons cadeaux. Pour l'achat de ce robot multifonctions au prix de 360 euros, et sur présentation de l'appli de fidélité Lidl Plus, les clients qui auront acheté un robot Monsieur Cuisine Smart recevront chaque mois pendant 12 mois, à partir de janvier 2024, un coupon Lidl Plus d'une valeur de 30 euros.

Ce coupon peut être utilisé sans minimum d'achat, permettant ainsi le remboursement total du robot au fil des mois, via 12 bons de 30 euros. Soit 360 euros en tout, l'équivalent de la valeur du robot. Ce coupon peut être utilisé sur tous leurs achats en magasin, garantissant ainsi le remboursement total du robot. En d'autres termes, il vous sera entièrement remboursé si vous faites ensuite vos courses chez Lidl avec ces précieux coupons !