Elections législatives 2024 : les dates connues, quels enjeux après l'annonce de Macron ?

Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée Nationale ce dimanche 9 juin, quelques minutes après les premiers résultats des élections européennes ayant placé le Rassemblement National nettement en tête.

Quelques minutes après l'annonce des premières estimations des résultats aux élections européennes ce dimanche 9 juin, Emmanuel Macron a pris la parole depuis l'Elysée. Le chef de l'Etat, dans une allocution présidentielle rare un soir d'élections, a annoncé sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale. "Cette décision est grave, lourde. C'est avant tout un acte de confiance. Je fais confiance au peuple français pour faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Confiance entre notre démocratie, que la parole soit donnée au peuple souverain, rien n'est plus républicain", a expliqué le chef de l'Etat.

"J'ai entendu votre message, vos préoccupations, et je ne les laisserai pas sans réponse", a-t-il notamment ajouté. Par cette décision, et l'appel à l'article 12 de la Constitution de la 5e République, Emmanuel Macron a de facto acté l'organisation de prochaines élections législatives visant à composer une nouvelle Assemblée.

Il y aura donc de nouvelles élections en 2024 en France ! Et elles arriveront vite, très vite puisque la Constitution prévoit de nouvelles élection dans les 20 à 40 jours suivant la dissolution. Le président de la République a donc déjà confirmé la date de ce nouveau scrutin. Le premier tour de ces élections législatives 2024 se tiendra le dimanche 30 juin prochain, suivi du second tour une semaine plus tard le dimanche 7 juillet 2024.

Une campagne express

Le dépôt des candidatures marquant le début de la campagne interviendra très rapidement puisque la campagne doit débuter le deuxième lundi précédant le scrutin. Ce qui nous emmène au lundi 17 juin ! La campagne sera forcément extrêmement rapide avec seulement deux semaines menant au premier tour du scrutin, le 30 juin 2024.

Ces nouvelles élections législatives mèneront-elles à une recomposition du paysage politique français ? Les précédentes élections législatives s'étaient tenues au printemps 2022, dans la foulée de la réelection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Elles avaient accouché d'un score décevant pour le parti présidentiel qui n'avait pas pu obtenir une majorité absolue, le forçant à composer avec une opposition renforcée par les scores du Rassemblement National mais aussi de la nouvelle alliance NUPES. La Nupes avait ainsi obtenu 131 sièges, le Rassemblement National 89 sièges de députés et les Républicains 61 contre 245 sièges pour Ensemble, l'ancienne appellation du parti de la majorité présidentielle.

Immédiatement après l'allocution présidentielle ce dimanche 9 juin, les principaux représentants politiques ont fait part de leurs réactions. "Le président, répondant à l'appel de Jordan Bardella, a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale", a clamé Marine Le Pen, rappelant que le chef de file du RN avait appelé à la dissolution peu après sa victoire. "Je ne peux que saluer cette décision qui s'inscrit dans la logique des institutions de la 5eme république. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance. Nous sommes prêt à redresser le pays", a expliqué l'ex-candidate à l'élection présidentielle.

A gauche, interrogé sur TF1, Raphaël Glucksmann, qui menait la liste PS-PP aux élections européennes, a pris acte et assuré que "nous mènerons le combat car nous ne résoudrons jamais à l'arrivée de l'extrême droite". Sur BFM TV, Jean-Luc Mélenchon a également réagi, jugeant que le président de la République "a eu raison de dissoudre car il n'a plus aucune légitimité pour faire la politique qui est la sienne".