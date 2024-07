Ce geste refroidit toutes les boissons en quelques minutes seulement, et sans glaçons

Plus besoin de glaçons ! Avec cette technique, vous obtiendrez une boisson fraîche en seulement 10 minutes.

Rien de mieux qu'une boisson bien fraîche pour se désaltérer en été ou après une séance de sport. Cependant, la patience est souvent mise à rude épreuve lorsqu'on doit attendre que sa boisson se refroidisse quand on a oublié de mettre la bouteille au frais et que l'on n'a plus de glaçons au congélateur. Heureusement, il existe un geste simple et astucieux qui permet de refroidir n'importe quelle boisson en quelques minutes seulement, sans avoir recours aux glaçons.

Pour réaliser cette technique maison, qui rafraîchira rapidement votre boisson, vous n'avez besoin que de trois produits, disponibles dans n'importe quelle maison : du papier essuie-tout, du sel et de l'eau. Le processus est très simple. Il suffit d'humidifier un morceau de papier absorbant dans de l'eau, d'ajouter une pincée de sel sur le papier et d'envelopper la bouteille ou la canette. Ensuite, vous devez mettre la boisson au congélateur. L'effet ne sera pas immédiat, mais il sera rapide. Vous n'aurez qu'à attendre environ 10 minutes pour avoir les boissons fraîches, prêtes à vous rafraîchir.

© Kawee - stock.adobe.com

Une autre méthode facile est possible, celle de la rotation rapide de la boisson dans de l'eau glacée. Pour cette technique, il vous faudra des glaçons, mais elle a l'avantage de ne pas ajouter l'eau des glaçons dans votre boisson, ce qui est un vrai atout pour les boissons gazeuses par exemple.

Remplissez un grand récipient d'eau froide et ajoutez une généreuse quantité de sel et de glaçons. Le sel abaisse le point de congélation de l'eau, ce qui permet à l'eau de rester plus froide que 0°C, accélérant ainsi le processus de refroidissement. Placez votre canette ou bouteille dans le récipient et commencez à la faire tourner rapidement. Vous pouvez aussi utiliser une cuillère ou un bâton pour faire tourner la boisson dans l'eau glacée. Faites-le pendant environ 2 à 3 minutes. La rotation constante expose toute la surface de la boisson à l'eau glacée, permettant un refroidissement rapide et uniforme.

Le secret réside dans la conduction thermique et la convection. En faisant tourner la boisson dans de l'eau glacée, on maximise l'échange thermique entre la boisson et l'eau. La rotation assure une répartition homogène de la température, contrairement à un simple placement statique dans le réfrigérateur.