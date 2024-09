Plus de 100 espèces de bactéries cohabitent dans votre micro-ondes, ne faites plus cette erreur courante

Selon une étude, votre micro-ondes peut abriter plus de 100 espèces de bactéries. Voici l'erreur à ne surtout pas faire.

Le micro-ondes est l'un des appareils les plus pratiques dans une cuisine moderne. Rapide, simple d'utilisation, il permet de réchauffer ou de cuire des plats en un temps record. Pourtant, derrière cette commodité se cache un véritable nid à bactéries si l'appareil n'est pas correctement entretenu.

Une étude récente, dirigée par le microbiologiste Manuel Porcar de l'Université de Valence en Espagne, et publiée dans la revue Frontiers in Microbiology, a révélé que plus de 100 espèces de bactéries peuvent se développer à l'intérieur de cet appareil, notamment si certaines erreurs courantes ne sont pas évitées.

Pour cette étude, les scientifiques ont collecté des échantillons provenant de 30 fours à micro-ondes en utilisation active, répartis dans trois types d'environnements : 10 dans des cuisines domestiques, 10 dans des laboratoires et 10 dans des espaces partagés, tels que des cantines. Des échantillons ont été prélevés sur les surfaces internes des fours, y compris les parois et le plateau tournant. Les résultats sont alarmants.

© 123RF - cunaplus

Parmi les plus de 100 espèces de bactéries identifiées dans les micro-ondes mal entretenus, certaines peuvent être particulièrement dangereuses. Parmi les bactéries présentes dans les micro-ondes à utilisation domestique, les chercheurs ont identifié des espèces pouvant provoquer des maladies d'origine alimentaire, comme Klebsiella, Brevundimonas, Bacillus, Curtobacterium, Prolinoborus, Pseudomonas, Staphylococus, etc.

Ces bactéries, et bien d'autres, peuvent entraîner des intoxications alimentaires, des infections gastro-intestinales, voire des complications plus graves chez les personnes vulnérables. Manuel Porcar souligne que les micro-organismes présents dans les fours à micro-ondes domestiques sont similaires à ceux que l'on peut trouver sur n'importe quelle surface d'une cuisine. "Certains d'entre eux sont pathogènes et vous devez nettoyer le micro-ondes autant que toute autre surface dans une cuisine".

Bien que l'étude ait révélé la présence importante de bactéries dans les fours à micro-ondes, les chercheurs recommandent de ne pas paniquer. Les micro-ondes ne doivent pas être une source de préoccupation particulière tant qu'ils restent propres, comme n'importe quelle autre partie d'une cuisine qui entre en contact avec les aliments.

Pour éviter toute contamination, ne faites plus l'erreur, et nettoyez votre appareil après chaque utilisation. Le nettoyage doit être réalisé avec un chiffon propre et un produit nettoyant doux comme du vinaigre blanc par exemple. N'oubliez pas de nettoyer également le plateau tournant, qui est souvent en contact direct avec les aliments, ainsi que les parois, où des projections peuvent s'accumuler. Pensez aussi à toujours couvrir vos plats avec un couvercle adapté pour éviter les projections à l'intérieur du micro-ondes.