Ce nouvel ustensile de cuisine est à proscrire - il peut exploser en pleine cuisson

S'il fait de plus en plus d'adeptes en cuisine, attention, cet ustensile de cuisson n'est pas sans risque.

Si les poêles en téflon ont beaucoup fait parler d'elles dernièrement, elles ne sont pas les seuls appareils de cuisson à présenter un danger en cuisine. Depuis quelques temps, un nouvel ustensile est particulièrement en vogue chez les amateurs de cuisine. Et pour cause, il est vraiment esthétique. Mais malheureusement, ce n'est pas le plus pratique, mais surtout pas le plus sécuritaire quand on prépare de bons petits plats.

Si de nombreux comptes Instagram spécialisés en cuisine, ou même des grands chefs renommés comme Philippe Etchebest l'utilisent dans des vidéos de recette, cet ustensile de cuisson n'est pas sans risque, il présente un danger insoupçonné. Il a par exemple déjà provoqué un grave accident domestique. Une jeune femme de 36 ans qui cuisinait a vu l'appareil exploser devant elle. Elle s'est vue déverser son contenu brulant, mais a également reçu des bouts de verres dans le ventre, les parties génitales et sur les jambes. Cet appareil de cuisson, c'est la marmite transparente en verre.

© 123RF - serezniy

Malgré cet accident, ces marmites en verre continuent d'être vendues et font de plus en plus d'adeptes. C'est pourquoi le chef Philippe Etchebest met en garde dans une de ses dernière vidéos Youtube sur l'utilisation de cette marmite en verre. Il y fait l'inventaire des ustensiles de cuisson et vous conseille sur ceux à privilégier, et ceux à éviter absolument pour cuisiner sans risque. Dans cette dernière catégorie figure bien sûr la marmite transparente en verre qui selon lui "n'est adaptée ni au gaz ni à l'induction" et "peut casser à tout moment". Dans sa vidéo, il préconise plutôt l'utilisation de l'inox qui résiste à la chaleur et est sans risque pour la santé.

L'argument en faveur de la marmite en verre est son design. La transparence permet d'observer directement la cuisson des aliments sans devoir soulever le couvercle. C'est pour cette raison que les chefs comme Philippe Etchebest, mais aussi les chefs amateurs sur Instagram utilisent ce type d'ustensile. Cela permet aux abonnés de voir ce qui "se passe à l'intérieur", justifie le célèbre cuisiner.

De plus, elle est souvent perçue comme une alternative "plus saine", certains consommateurs estimant qu'elle ne présente pas les risques de dégager des substances chimiques que peuvent avoir certaines casseroles ou poêles en téflon ou en céramique de mauvaise qualité.

Toutefois, ce produit présente un problème majeur : sa fragilité. Fabriquées en verre, ces marmites ne sont pas toujours conçues pour supporter les contraintes extrêmes d'une cuisson prolongée ou à haute température. Les différences brutales de chaleur (comme passer d'un feu vif à un refroidissement soudain, ou être soumis à une surchauffe) peuvent entraîner des fractures dans le matériau, et dans certains cas, une explosion pure et simple.