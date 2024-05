Mettre une éponge dans la machine à laver - cette astuce méconnue va sauver vos vêtements

Voici comment une éponge peut faire des miracles dans la machine à laver.

Tous ceux qui ont des animaux de compagnie à la maison sont confrontés à un problème récurrent : les poils de chats et de chiens sur le vêtements. Malgré des lavages répétés, il en reste toujours sur les habits fraîchement lavés. Heureusement, une astuce simple et économique pourrait bien révolutionner votre routine de lavage pour avoir toujours des vêtements impeccables. Il s'agit tout bêtement d'utiliser une éponge, mais pas n'importe laquelle !

On a tous des éponges à la maison. Pour faire la vaisselle, pour nettoyer la table, pour faire le ménage… C'est un indispensable dans l'entretien de la maison. Après avoir lu cet article, vous trouverez une nouvelle utilité à cet objet du quotidien, et vous aurez toujours une éponge à côté de la machine à laver. Cette astuce va vraiment vous changer la vie, surtout si vous possédez un chien, un chat, ou perdez vos cheveux.

© 123 RF - lightofchairat

Vous vous demandez bien comment une éponge peut révolutionner le lavage de votre linge ? Tout simplement en la glissant dans le tambour de la machine. Mais avant de vous expliquer cette technique en détail, voici comment choisir la bonne éponge. Toutes les éponges ne se valent pas pour cette astuce. Il est conseillé d'opter pour une éponge avec un côté abrasif, mais pas trop. Il faut qu'elle soit suffisamment douce pour ne pas endommager les vêtements tout en étant efficaces pour capturer les poils et les cheveux. Évitez les éponges métalliques qui risqueraient de provoquer des accrocs dans les tissus.

Le mode d'emploi est très simple. Placez vos vêtements dans la machine à laver comme d'habitude. Mettez une éponge propre (idéalement neuve, ou qui a juste servi à cette astuce) directement dans le tambour de la machine. Lancez votre programme de lavage habituel. En fin de cycle, il suffit de retirer l'éponge et de la nettoyer pour enlever les poils et cheveux qu'elle a capturés. Vous pouvez la rincer à l'eau tiède pour la nettoyer complètement avant de la réutiliser.

L'idée derrière cette astuce est assez simple. Lors du cycle de lavage, l'éponge agit comme un collecteur de poils et de cheveux. Grâce à sa texture poreuse et légèrement abrasive, elle parvient à attraper et à retenir ces particules indésirables qui se détachent des vêtements.