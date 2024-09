Voici les deux boutons à activer pour un nettoyage automatique de votre lave-linge - Beaucoup les ignorent

Vous en avez marre des mauvaises odeurs dans votre machine à laver, ou du linge qui ressort avec des traces ? C'est bientôt de l'histoire ancienne grâce à ces deux boutons.

Le lave-linge est un appareil indispensable au quotidien. Mais comme tout appareil ménager, même si sa vocation est de laver votre linge, il nécessite un entretien régulier pour fonctionner de manière optimale. Avec le temps, des résidus de lessive, de calcaire, et même des moisissures peuvent s'accumuler dans le tambour, sur les joints ou dans le tiroir à lessive, entraînant non seulement une diminution des performances, un linge moins bien lavé, mais aussi l'apparition d'odeurs désagréables.

Si une solution est de nettoyer son lave-linge manuellement avec du vinaigre blanc, il existe une solution encore plus simple, peu connue des utilisateurs. En effet, de nombreuses machines à laver modernes disposent d'une fonction auto-nettoyante, spécialement conçue pour maintenir leurs composants internes dans les meilleures conditions, contribuant ainsi à prolonger leur durée de vie et à garantir un fonctionnement efficace. Beaucoup de gens ignorent leur existence, ou ne savent pas comment les utiliser.

© Goffkein - stock.adobe.com

Le programme d'auto-nettoyage est indispensable pour éviter l'accumulation de moisissures , de saletés et d'odeurs désagréables à l'intérieur du tambour. Il est recommandé d'utiliser ce programme régulièrement, car un tambour propre améliore non seulement l'efficacité de la machine à laver, mais garantit également que les vêtements ressortent plus propres. De plus, l'utilisation régulière de cette fonctionnalité peut éviter des problèmes techniques à long terme, réduisant ainsi le besoin de réparations coûteuses.

L'activation du programme d'auto-nettoyage est plus simple qu'il n'y paraît. Généralement il faut appuyer simultanément pendant quelques secondes sur deux boutons sur le panneau de commande de la machine. Ces touches dépendent des modèles de lave-linge. Parfois, il s'agit des boutons "lavage intensif" et "lavage sans plis", ou les touches A et B qui doivent être enfoncés simultanément, ou encore chez Samsung, le programme "Eco Drum Clean" si votre appareil le possède. Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil.

Veillez à ce que votre lave-linge ne contienne aucun vêtement dans le tambour avant de lancer le cycle auto-nettoyant. Vous n'avez pas besoin de mettre de produit. Ce programme va augmenter la température de l'eau à l'intérieur du lave-linge à 70°C afin de tuer les bactéries qui se sont installées dans le tambour et la cuve. Si votre lave-linge ne propose pas de programme de nettoyage automatique, vous pouvez lancer le programme le plus chaud sans lessive et à vide. Il est recommandé d'utiliser ce type de programme tous les un à deux mois, ou tous les 40 lavages environ.