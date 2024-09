Ce truc simple permet de protéger votre maison des araignées - deux ingrédients suffisent

Eloigner les araignées de votre maison ne nécessite pas forcément de solutions coûteuses ou compliquées. Vous avez besoin simplement de deux ingrédients, que vous avez déjà certainement chez vous.

Vous avez peut-être déjà commencé à repérer des araignées chez vous. C'est la saison où ces petites bêtes cherchent un refuge pour passer l'automne et l'hiver au chaud. En général, elles viennent à l'intérieur en quête de nourriture (insectes) ou d'abris. Les zones sombres, humides et peu fréquentées de la maison, comme les caves, les greniers et les recoins sous les meubles, sont des lieux propices pour elles.

Si certaines personnes apprécient la présence d'araignées pour leur rôle de prédateurs d'insectes nuisibles, d'autres préfèrent s'en passer, et les garder loin de leur logement, même si elles ne présentent généralement aucun danger pour les humains. Heureusement, pour ces derniers, il existe une astuce toute simple pour éviter leur intrusion chez vous : un mélange à base de deux ingrédients que vous avez probablement déjà dans vos placards, l'eau et le vinaigre blanc.

Le mélange d'eau et de vinaigre blanc constitue une méthode naturelle et sans danger pour repousser les arachnides, sans avoir recours à des produits chimiques agressifs. Le vinaigre blanc, que l'on utilise souvent pour le nettoyage domestique, possède des propriétés répulsives contre de nombreux insectes, y compris les araignées. Sa odeur forte et son acidité sont peu appréciées par ces créatures, qui cherchent alors à s'en éloigner.

© 123RF - annazdasiuk

Pour préparer ce répulsif naturel, mélangez un verre de vinaigre blanc et un verre d'eau dans un flacon pulvérisateur. Secouez bien pour homogénéiser le tout. Vaporisez la solution autour des fenêtres, des portes, des plinthes et dans les coins où vous avez repéré des araignées. Vous pouvez aussi en appliquer dans les recoins sombres et les endroits moins fréquentés de la maison, comme le grenier ou la cave. En complément, vaporisez un peu du mélange sur un chiffon et essuyez vos abat-jours, vos lampes, votre TV, vos cadres, vos miroirs, mais aussi vos murs.

Cette méthode est intéressante car elle ne tue pas les araignées, mais les dissuade simplement de s'installer dans votre maison. Elle est aussi sans danger pour vos animaux à quatre pattes et vos enfants. Pensez simplement à renouvelez ce geste régulièrement, tous les 2/3 jours par exemple pour éloigner les araignées.