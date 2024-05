Comment cultiver les tomates pour avoir le plus de fruits possible ? De la levure de cuisine vous aidera

Avec cet ingrédient de cuisine, le tour est joué pour obtenir de belles récoltes de tomates. A condition de suivre ces étapes...

La culture des tomates fait partie des activités favorites de jardinage. Quel plaisir de faire pousser, de récolter dans son jardin et déguster ses propres tomates bien juteuses et bien sucrées. Mais cultiver des tomates est un art délicat qui requiert soin et connaissance. Comment booster la culture de vos plans de tomates ? Tout bon jardinier a ses astuces pour augmenter leur rendement et les protéger des ravageurs. L'un des meilleurs conseils, mais aussi pas le plus connu, consiste à fabriquer et à utiliser un engrais à base de levure de boulanger fait maison. Cette astuce est non seulement bon marché mais elle est aussi très efficace pour stimuler la croissance des tomates.

Pourquoi cet ingrédient, principalement connu pour faire lever le pain ou en pâtisserie, est-il si bénéfique pour les plants de tomates ? La levure contient des nutriments vitaux pour les plantes comme le phosphore, le potassium, des vitamines et des minéraux. Ces nutriments participent à la croissance des plants, à la floraison et à la maturation des fruits. Mais ce n'est pas tout, la levure va aussi protéger les plants des maladies et des parasites. Encore faut-il savoir bien l'utiliser...

© encierro - stock.adobe.com

La levure agit également comme un probiotique naturel pour le sol. Lorsqu'elle est introduite dans le terreau, elle favorise la prolifération des micro-organismes bénéfiques. Ces micro-organismes améliorent la structure du sol, facilitent la décomposition de la matière organique, et augmentent la disponibilité des nutriments pour les plants de tomates. En améliorant la santé du sol, la levure crée un environnement optimal pour la croissance vigoureuse des tomates.

Comment utiliser la levure de boulanger pour faire votre engrais maison ? Vous avez besoin de 50 grammes de levure sèche, 4 litres d'eau tiède et une cuillère à soupe de sucre. Mélangez la levure avec le sucre et versez l'eau sur le mélange. Laisser la préparation fermenter à l'ombre pendant une semaine. Quand votre engrais est prêt, diluez 1 dose d'engrais concentré avec 5 doses d'eau et appliquez le mélange directement sur les racines de vos plants de tomates et non sur les feuilles.

Faites-le plutôt le matin, comme ça vos plants auront le temps de sécher avant le soir. Cette application régulière peut se faire toutes les deux à trois semaines. Dernier avantage, la levure est une alternative plus sûre et écologique aux engrais chimiques et limite les risques de pollution et les dommages environnementaux.