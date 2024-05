Ce produit présent dans toutes les salles de bains tue les moustiques, il va révolutionner les insecticides

Des scientifiques ont découvert qu'ajouter ce simple produit à certains insecticides décuple leur efficacité contre les moustiques.

L'été approche et, avec lui, sa horde de moustiques qui s'apprête à piquer des millions de Français dès les premières chaleurs. Au moustique traditionnel, s'ajoute depuis quelques années la menace du moustique tigre désormais signalé et présent dans une très grande majorité de l'Hexagone. A l'échelle mondiale, la menace est encore plus importante : les moustiques sont considérés comme les animaux les plus meurtriers au monde, transmettant des maladies dévastatrices telles que le paludisme, la dengue ou encore la fièvre jaune. Face à ce fléau, la lutte face au moustique est un enjeu de santé publique et il n'est donc pas étonnant que les chercheurs du monde entier planchent sur des solutions.

Malheureusement, les solutions insecticides actuelles, basées sur des produits chimiques synthétiques agressifs, perdent en efficacité au fil du temps. En cause : la résistance croissante des populations de moustiques à plusieurs classes de pesticides. "Certaines populations peuvent survivre à une exposition à 10 fois la dose d'insecticide qui tue les moustiques sensibles", alerte Colince Kamdem, professeur adjoint en sciences biologiques à l'Université du Texas à El Paso, interrogée par le magazine Newsweek.

Pour tenter de contrer ce phénomène préoccupant, les chercheurs se sont tournés vers les néonicotinoïdes. Cette classe spéciale d'insecticides s'est montrée prometteuse lors de tests en laboratoire et d'essais sur le terrain. Cependant, toutes les espèces de moustiques n'y sont pas sensibles de la même manière. C'est pourquoi l'équipe du Professeur Kamdem a cherché un moyen simple et peu coûteux de booster la puissance de ces molécules.

Leur découverte est aussi surprenante qu'enthousiasmante : un banal savon liquide, comme on trouve dans nos salles de bains, combiné aux néonicotinoïdes peut multiplier leur efficacité par 10 ! "D'après notre connaissance des propriétés chimiques des tensioactifs contenus dans le savon liquide, ces substances solubilisent probablement certains insecticides et réduisent l'épaisseur de la cuticule de l'insecte, permettant ainsi à davantage de pesticides d'atteindre leur cible dans les tissus", explique le Professeur Kamdem.

Lors de l'étude, publiée le 17 novembre 2023 dans la revue PLOS Neglected Tropical Diseases, les trois marques de savon testées ont permis d'augmenter la mortalité des moustiques de 30 à 100% par rapport à l'utilisation des insecticides seuls. Un résultat spectaculaire qui ouvre de nouvelles perspectives dans la lutte contre les moustiques et les maladies qu'ils transmettent.

Si les mécanismes précis de cette association entre simple savon et néonicotinoïdes restent encore à élucider, les chercheurs sont confiants. Ils espèrent désormais mettre au point une formulation savon-insecticide efficace, peu onéreuse et sans danger pour l'Homme, qui pourrait être déployée massivement, notamment en Afrique.

"On ne sait pas encore si une telle composition adhérera à des supports comme les moustiquaires, mais le défi est aussi prometteur que passionnant", se réjouit le Professeur Kamdem. Si les résultats se confirment, cette découverte fortuite pourrait bien révolutionner la lutte face au moustique et sauver des millions de vies.