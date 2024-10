Des hortensias plus gros qu'avant - voici les trois gestes simples à faire en automne

Pour avoir de magnifiques hortensias l'été prochain, voici les trois travaux de jardinage à effectuer dès maintenant.

Les hortensias, avec leurs fleurs généreuses et colorées fleurissent de juin à septembre. Pour obtenir une floraison impressionnante, avec des fleurs plus grosses et encore plus colorées l'année prochaine, c'est maintenant que ça se joue, car c'est en automne que la plante prépare sa floraison de l'année suivante.

Voici les gestes essentiels à faire dès que les fleurs commencent à faner, pour encourager vos hortensias à produire des fleurs plus vigoureuses l'année prochaine, mais aussi pour garder des arbustes visuellement agréables le reste de l'année. L'un des secrets pour obtenir des fleurs plus grosses réside dans la taille des hortensias (une première taille en automne et une seconde au printemps). Cependant, il faut être attentif à la variété que vous avez dans votre jardin.

Les hortensias classiques (Hydrangea macrophylla) fleurissent sur le bois de l'année précédente. Il est donc important de ne pas tailler trop sévèrement. En automne, privilégiez une taille légère : supprimez uniquement les fleurs fanées et les branches mortes ou malades. Cette taille permet de concentrer l'énergie de la plante sur les nouvelles pousses.

Pour les autres variétés, comme l'hortensia paniculé (Hydrangea paniculata), qui fleurit sur le bois de l'année en cours, vous pouvez tailler un peu plus en profondeur, en réduisant les tiges d'environ un tiers. Cette taille favorisera la croissance de nouvelles branches robustes et une floraison plus spectaculaire. Profitez-en aussi pour nettoyer la base de la plante. Tous les débris laissés autour des plantes peuvent constituer une cachette parfaite pour les parasites nuisibles, c'est pourquoi les débris (feuilles, branches, fleurs fanées...) doivent être éliminés.

© 123RF - tashaphoto

Un autre geste simple pour nourrir les arbustes consiste à ajouter du compost ou du fumier bien décomposé au pied de la plante. Cela va enrichir le sol et améliorer sa structure, tout en fournissant des nutriments essentiels sur le long terme. Cet apport de matière organique aide aussi à maintenir une bonne humidité autour des racines pendant l'hiver.

Bien que les hortensias soient relativement résistants, les protéger du froid est essentiel pour leur bonne santé. En automne, pensez à pailler le pied de vos hortensias avec des feuilles mortes, de l'écorce ou du paillis de jardin. Ce paillis va non seulement protéger les racines du gel, mais aussi maintenir une humidité constante tout au long de l'hiver, réduisant ainsi les risques de stress hydrique.

De plus, ce geste simple favorise une meilleure reprise au printemps, lorsque les températures remontent. Le paillis organique se décompose au fil du temps, apportant des nutriments supplémentaires au sol, ce qui est bénéfique pour la croissance des hortensias.