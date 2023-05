Comment savoir si une pile est usée sans la tester ? Essayez la "méthode du rebond" !

Les piles s'entassent dans un tiroir et vous ne savez plus si elles sont usées ou non. Bonne nouvelle, il existe une méthode toute simple pour le savoir, sans avoir à la mettre dans un appareil, celle du rebond. On vous explique.

Nous sommes tous confronté à ce dilemme : cette pile alcaline qui traîne dans une boîte, un coin ou au fond d'un tiroir est-elle usée ou encore utilisable ? Avant de la jeter ou de la garder inutilement, il existe une astuce rapide pour vérifier l'état de votre pile sans avoir besoin d'un multimètre ou d'un appareil spécialisé. Une technique simple circule sur internet pour le savoir en seulement quelques secondes. Il s'agit de la méthode du rebond. Comment ça marche ?

Prenez votre pile et faites-la tomber d'une hauteur de 15 centimètres sur une surface dure comme une table par exemple.

Résultat : si la pile rebondit, elle est usée et sans doute bonne à jeter, si elle ne rebondit pas, vous pouvez encore l'utiliser.

Ce phénomène s'explique par la présence ou non d'un gel liquide qui va se solidifier au fur et à mesure que la pile se décharge. Quand le gel est encore liquide, quand vous faites tomber la pile sur une surface dure, elle ne va pas rebondir (le liquide crée une force vers le bas et l'empêche de rebondir), alors que quand le gel est devenu solide, il ne pourra plus se déplacer dans la pile, ce qui va lui permettre de rebondir.

Cette méthode est-elle vraiment efficace ? Deux clans s'affrontent à ce sujet, surtout depuis qu'un représentant de Duracell a affirmé que cette méthode n'était pas fiable. A l'opposé, des experts de l'université de Princeton ont montré que cela fonctionne bien, avec une différence nette entre une pile pleine et une pile à moitié vide ou totalement vide. De quoi faire votre inventaire en quelques secondes... Seule limite, à 50% de charge ou moins, toutes les piles rebondissent de la même manière. Nous avons testé à la rédaction avec une pile neuve et une pile usagée et la méthode du rebond a bel et bien fonctionné. Testez, faites-vous une idée et n'hésitez pas à partager vos observations !