C'est la méthode facile pour enfiler une housse de couette en quelques minutes, même en étant tout seul

Enfiler une housse de couette ne sera plus jamais une corvée. La mettre en deux temps, trois mouvements c'est possible grâce à cette méthode simple dite du "burrito".

Enfiler une housse de couette peut paraître simple au premier abord. Mais à chaque fois, c'est la même histoire. On s'agace, cela se transforme en véritable bataille contre la couette, et le résultat est rarement satisfaisant. Entre boudins d'un côté et housse de couette vide de l'autre, on n'y arrive rarement du premier coup, et encore moins si on le fait seul. Ce problème que l'on connait tous, surtout à l'approche de l'hiver, sera bientôt de l'histoire ancienne grâce à cette méthode dite du burrito partagée sur TikTok.

Cette façon de mettre la couette consiste à enrouler sa housse de couette et sa couette comme une crêpe. On a trouvé une vidéo sur TikTok, partagée par Sophie Liard du compte TikTok @thefoldinglady qui vous explique comment réussir en quelques secondes l'opération. Seulement quelques étapes sont nécessaires :

Etendez sur votre lit votre housse de couette de tout son long à l'envers ; Posez votre couette par dessus ; Faites correspondre les 4 coins de la couette avec les 4 coins de la housse de couette ; Enroulez le tout comme une crêpe, un burrito ou un boudin ; Rabattez les coins de votre housse de couette de façon à intégrer les deux extrémités votre couette pour l'emprisonner dans la housse ; Déroulez le tout ; Voilà une couette bien mise, sans effort ni agacement. C'est de loin la meilleure solution pour éliminer le calcaire des WC - votre cuvette retrouvera toute sa blancheur

Presque pas de touristes et du soleil garanti, cette île en Europe est idéale à visiter en février

Expliqué comme ça, cela peut paraître bizarre, mais regardez la vidéo en haut de l'article, c'est très parlant. Nous l'avons testé, et avec un peu d'entrainement, les résultat est très satisfaisants. Attention cependant, la technique est plus facile avec une couette fine ou une couette une personne. Si la couette est épaisse ou très grande, le burrito est un peu plus difficile à faire, mais on y arrive quand même !

Pour les sceptiques, vous pouvez aussi tenter cette deuxième technique, celle de la housse à l'envers. Retournez votre housse de couette, glissez les bras dedans et attrapez les coins (ceux à l'opposé de la housse), puis attrapez les coins de la couette. Attention de bien mettre la couette dans le bon sens. Secouez jusqu'à que la housse se mette parfaitement sur la couette. Cela demande un peu plus d'efforts pour une couette deux personnes si vous êtes seul et surtout si vous êtes petit.