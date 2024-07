Votre congélateur peut vous sauver la vie, voici comment l'utiliser pour dormir quand il fait chaud

Si vous avez du mal à dormir l'été à cause de la chaleur, nous avons la solution. Testez l'astuce de congélateur !

Il est fréquent que le mercure grimpe jusqu'à 25, voire 30 degrés en période de canicule dans les logements. Réussir à s'endormir peut alors devenir un vrai défi si vous n'avez pas de climatisation. La chaleur étouffante rend les nuits inconfortables, perturbant le repos nécessaire pour affronter la journée suivante.

Heureusement, pour tous ceux qui ne sont pas équipés d'un climatiseur, il existe une solution facile, l'astuce du congélateur. Souvent relégué à la simple conservation des aliments, votre congélateur peut se révéler être un allié insoupçonné pour vous aider à mieux dormir. Voici comment tirer parti de cet appareil pour améliorer la qualité de votre sommeil pendant l'été. L'un des moyens les plus simples et les plus efficaces d'utiliser votre congélateur pour lutter contre la chaleur nocturne est d'y placer des packs de glace, ou une bouillotte.

© Rusty - stock.adobe.com

Avant d'aller vous coucher, sortez quelques packs de glace du congélateur et placez-les dans votre lit, enveloppés dans une serviette ou un linge fin. Disposez-les autour de votre oreiller, le long de votre corps, ou même sous vos pieds. La fraîcheur qu'ils dégagent aide à abaisser la température corporelle, favorisant ainsi l'endormissement. Pensez à en garder quelques uns au frais pour le milieu de la nuit pour rafraîchir de nouveau votre lit si la chaleur vous insupporte.

Si vous dormez avec un masque de nuit, vous pouvez aussi le placer au congélateur 30 minutes avant de vous coucher. Quand vous le mettrez au moment d'aller dormir, votre corps va se rafraichir rapidement. D'autres personnes conseillent aussi de mettre une paire de chaussettes au congélateur 30 minutes avant d'aller au lit et de les enfiler avant d'aller dormir. Ainsi, la température du corps va rapidement perdre un ou deux degrés.

Pour aller encore plus loin avec l'astuce du congélateur, certains internautes préconisent de placer carrément vos draps et taies d'oreillers dans des sacs en plastique hermétiques, puis de les mettre au congélateur pendant une heure ou deux avant de vous coucher. En les sortant juste avant de dormir, vous profiterez de leur fraîcheur instantanée, créant une sensation de confort et de soulagement face à la chaleur. Veillez cependant à ne pas laisser vos textiles trop longtemps au congélateur pour éviter qu'ils ne deviennent humides.

Pourquoi cette technique fonctionne si bien ? Tout simplement car votre corps doit abaisser sa température interne pour s'endormir, c'est physiologique. En refroidissant votre lit avec des packs de glace ou des draps frais, cela va aider votre corps à se refroidir, et donc faciliter votre endormissement. Attention cependant de ne pas créer un choc thermique. Comme toujours, tout est une question de mesure.