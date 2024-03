Eliminez les odeurs de pourri de vos canalisations en moins de cinq minutes avec cette méthode

Il n'y a rien de pire qu'une odeur d'œuf pourri provenant d'un évier de cuisine ou de salle de bain. Heureusement, il existe un moyen simple de la faire disparaître en un clin d'œil.

Les odeurs désagréables qui émanent des éviers sont un problème courant. Bien souvent, c'est le résultat de résidus qui s'accumulent dans les tuyaux (comme de la graisse, des huiles et de la saleté), créant un environnement propice à la croissance de bactéries qui produisent des gaz malodorants. Il est important de bien identifier l'odeur, car la cause en dépend. Par exemple, si l'odeur qui émane de vos canalisations est celle de nourriture pourrie, il est probable qu'une accumulation de graisses et d'huiles dans vos canalisations soit à l'origine de cette odeur. Au contraire, si l'odeur correspond plus précisément à celle d'œuf pourri, cela est certainement dû à un problème avec votre siphon.

Il est important de traiter le problème d'odeur le plus vite possible car l'eau risque de s'écouler lentement et provoquer encore plus de blocages, ce qui risque de boucher complètement l'évier. L'odeur d'œuf pourri est l'une des plus courantes et des plus dérangeantes. Heureusement, il existe des moyens simples et rapides de remédier à ce problème sans recourir à des produits chimiques agressifs ou à des interventions coûteuses de plomberie. La solution va dépendre du type d'odeur.

Dans le premier cas, si l'odeur dérangeante est celle de nourriture pourrie la solution la plus simple va être dé débloquer les résidus bloqués dans les tuyaux. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez tout simplement verser une cuillère à soupe de cristaux de soude puis 2 litres d'eau bouillante, cela va permettre de faire fondre les graisses, et ainsi éliminer instantanément les odeurs. N'hésitez pas à le faire régulièrement pour éviter que les odeurs apparaissent.

Si vous constatez une odeur d'œuf pourri, il va falloir vérifier en premier lieu le siphon. Cette partie de la tuyauterie a été conçue pour empêcher que les eaux usées domestiques ainsi que les déchets ne remontent depuis les tuyaux d'évacuations et ainsi contenir les mauvaises odeurs. Normalement, il contient de l'eau, ce qui agira comme une barrière contre les odeurs des gaz d'égout. Si cette eau n'est plus là, elle pourrait laisser les gaz s'échapper dans vos canalisations, provoquant cette odeur d'œuf pourri.

Vous devez d'abord vérifier s'il y a une fuite au niveau du siphon sous votre évier en recherchant d'éventuelles taches humides. Vous pouvez aussi ouvrir le robinet tout en vérifiant si une fuite apparaît. En cas de fuite, dévissez le siphon et resserez-le correctement. Si la fuite est toujours là, changez le joint, voire le siphon en entier. Cela ne coûte que quelques euros en magasin de bricolage. Enfin, rincez bien la tuyauterie avec de l'eau bouillante.