Bruce Willis atteint d'aphasie : Hollywood s'inquiétait de son état de santé

BRUCE WILLIS. L'acteur met fin à sa carrière en raison de problème de santé. Bruce Willis souffre d'aphasie, une maladie qui provoque des troubles du langage.

[Mis à jour le 1er avril 2022 à 9h38] C'est fini, on ne verra plus Bruce Willis au cinéma. Ses proches ont annoncé sur les réseaux sociaux ce 30 mars 2022 qu'il mettait fin à sa carrière d'acteur. La star américaine, populaire depuis Piège de cristal, Pulp fiction ou Le Sixième sens souffre d'aphasie, une maladie qui provoque des troubles de la communication, pouvant aller jusqu'à des difficultés de compréhension, de lecture, d'écriture ou de parole.

L'état de santé de Bruce Willis n'a toutefois pas été davantage précisé par ses proches, si bien qu'on ne connaît pas la cause de sa maladie. Toutefois, selon le Los Angeles Time, Hollywood s'inquiéterait de son état depuis plusieurs années. Le réalisateur Mike Burns, qui a dirigé l'acteur de 67 ans dans Course contre la mort en 2021, s'est rendu compte rapidement "qu'il y avait un gros problème, et [il a]compris pourquoi on [lui] avait demandé de raccourcir son texte". Selon plusieurs professionnels de l'industrie, Bruce Willis avait du mal à se souvenir de ses répliques, il semblait désorienté et s'est vu réduit au maximum son texte et sa présence sur les plateaux de tournage.

Ces dernières années, la carrière de Bruce Willis, figure du cinéma d'action et de science-fiction, semblait en déclin. Il n'apparaissait plus que dans des films très critiqués et caricaturaux, si bien qu'une catégorie entière lui était dédiée aux Razzie Awards. Jeudi, les organisateurs de ce prix ont annoncé qu'ils le retiraient après avoir appris la maladie dont souffre l'acteur. Le comédien à la carrière impressionnante dans les années 1990 et 2000 (Armageddon,) n'était plus apparu sur les tapis rouges depuis le 11 octobre 2019. Son ex-femme Demi Moore avait toutefois posté une photo avec son ex-mari sur Instagram, pour son anniversaire le 20 mars dernier, soit dix jours seulement avant que sa famille n'annonce sa maladie (l'aphasie) et sa retraite sur les réseaux sociaux. Néanmoins, le comédien de Die Hard et Pulp Fiction n'était plus apparu sur les tapis rouges depuis le 11 octobre 2019.

L'aphasie, kézako ? Il s'agit d'un trouble de la communication. Celui-ci peut se manifester à la fois dans l'expression, mais aussi dans la compréhension, qu'elle soit orale ou écrite. De ce fait, Bruce Willis peut avoir déjà vu son langage oral, sa lecture, ses gestes ou encore son écriture être perturbés. Pour un acteur, comme pour n'importe qui, l'aphasie est un réel handicap dans la vie de tous les jours. À l'oral, selon le Service de neuropsychologie et de neuro-réhabilitation de Lausanne, l'aphasie peut se caractériser par une utilisation fréquente d'un mot par un autre, tel que parler de "lunettes" au lieu de "montre", ou son contraire, on parlera de chaud pour évoquer du froid. Une déformation partielle des mots, voire totale dans les cas les plus graves, et la production de phrases en style télégraphique sont aussi une conséquence de l'aphasie.

Comment devient-on aphasique ? À l'origine de ce mal, il y a "une lésion des zones spécifiques du langage, qui se situent dans le cerveau". En somme, résume le CHUV, "toute personne souffrant d'une atteinte cérébrale, avec une certaine acquisition du langage, peut devenir aphasique". L'origine de la lésion peut quant à elle s'expliquer par un accident vasculaire, une blessure ou une masse étrangère pathologique, telle qu'une tumeur.

Peut-on guérir de l'aphasie ? Cela dépend malheureusement de plusieurs facteurs. L'acteur Bruce Willis ne pourra ainsi pas récupérer si la lésion à l'origine de son aphasie est trop étendue. Autres facteurs à prendre en compte : l'âge du patient, mais également la cause de la lésion ou encore la présence ou l'absence de troubles associés.

La famille de Bruce Willis n'a pas donné de précisions sur ce qui a causé l'aphasie de l'acteur. Néanmoins, on sait que l'aphasie est souvent le résultat d'un accident de santé soudain, comme un AVC (accident vasculaire cérébral), un traumatisme crânien ou une maladie dégénérative comme Alzheimer. On ne sait pas, pour l'heure, ce qui a provoqué cette dégradation de l'état de santé de la star américaine de 67 ans.

Bruce Willis est un acteur américain né le 19 mars 1955. Il est connu pour avoir incarné le premier rôle de la saga de films d'action Die Hard, mais aussi dans de nombreux films des années 1990 et 2000 : Pulp Fiction, Le Cinquième Element, Armageddon, Sixième sens, Incassable, Expendables ou L'armée des douze singes.

Walter Bruce Willison, plus connu sous le nom de Bruce Willis, est né le 19 mars 1955 sur la base militaire d'Idar-Oberstein en Allemagne. Son père, David Willison, est un soldat américain qui a épousé une Allemande, Marlene Willison. Il a deux frères et une soeur. Il arrive aux Etats-Unis à l'âge de 2 ans. Après avoir travaillé comme gardien de sécurité et comme barman, il décide de se tourner vers le métier d'acteur. Il étudie l'art dramatique à l'Université d'Etat de Montclair.

Bruce Willis dans Die Hard. © REX FEATURES/SIPA

Au début des années 1980, il est à New York, partageant son temps entre le théâtre et ses emplois dans les bars et étudiant à l'Actors Studio. C'est un 1986 que Bruce Willis devient célèbre avec la série télévisée Clair de Lune. Deux ans plus tard, il accède au statut de star en tournant le premier volet de la série Die Hard : Piège de cristal. Il apparaît ensuite dans des films au succès limité tels que Pensées mortelles (1991), Hudson Hawk gentleman cambrioleur (1991) ou La mort vous va si bien (1992).

En 1994, la carrière de Bruce Willis rebondit grâce à son rôle dans Pulp Fiction (1994). Dès lors, il enchaîne les succès en se posant souvent comme le sauveur du monde (L'Armée des douze singes en 1995, Le Cinquième Elément en 1997 ou encore Armageddon en 1998). A la fin de la décennie, l'acteur explore les registres du surnaturel (Sixième Sens en 1999, Incassable en 2000) puis dans les années 2000, on le voit dans des films de guerre (Mission Evasion en 2002) et d'action (Sin City en 2005, Otage en 2005, Expendables : Unité spéciale en 2010 aux côtés d'autres noms prestigieux comme Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Mickey Rourke ou encore Dolph Lundgren).

L'année 2013 est particulièrement prolifique pour l'acteur qui est à l'affiche de pas moins de six films de genres différents : Sans Issue aux côtés de Henry Cavill, Moonrise Kingdom de Wes Anderson, Las Vegas : les mémoires d'une joueuse, mais surtout le blockbuster musclé Expendables 2, le film de science-fiction Looper et enfin Fire With Fire, vengeance par le feu.

L'année suivante, il réduit son quota de moitié et s'illustre dans un nouveau volet de la saga Die Hard : Belle journée pour mourir, plombé par la critique, et dans Red 2, la suite des aventures des retraités de la CIA, sans oublier son énième film d'action GI Joe : Conspiration. L'année 2014 sera riche pour Willis qui participera à la suite de Sin City : J'ai Tué Pour Elle. Et s'il était prévu de le revoir sur les plateaux d'Expendables 3 aux côtés de Sylvester Stallone, il n'en sera finalement rien suite à un différend concernant son cachet. Depuis, la star aura fait des apparitions dans plusieurs films dont Glass en 2019 et fait ses premiers pas au théâtre. En 2022, sa famille annonce qu'il met fin à sa carrière d'acteur : il est malade et souffre d'aphasie, un trouble du langage.

Bruce Willis et sa femme Emma Heming © Gregory Pace/REX/SIPA

Parmi les rôles de Bruce Willis qui ont marqué les téléspectateurs, notons sa brève apparition dans la série Friends. La star américaine avait en effet perdu un pari avec Matthew Perry, qui incarne Chandler. Comme gage, il devait accepter de jouer dans la sitcom à succès. Il incarne Paul, le père de la petite amie de Ross et le petit ami de Rachel, au cours de la saison 6.

Bruce Willis a été marié deux fois dans sa vie. De 1987 à 2000, il vit une histoire d'amour très médiatisée avec l'actrice américaine Demi Moore. De leur union qui a duré 13 ans, sont né trois filles : Rumer Gleen en 1988, Scout LaRue en 1991 et Tallulah Belle en 1994. Après avoir été brièvement fiancé avec Brooke Burns, on apprend en 2009 que l'acteur américain de Die Hard s'est marié avec Emma Heming. Cette mannequin, qui a 23 ans de moins que lui, donne naissance au deux derniers enfants du comédien : Mabel Ray en 2012 et Evelyn Penn en 2014. Il n'a jamais eu de fils.