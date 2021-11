"Catherine Deneuve : l'actrice se confie sur son AVC, comment va-t-elle ?"

CATHERINE DENEUVE. L'actrice est de nouveau à l'affiche d'un film, "De son vivant", en salles le 24 novembre 2021. Sur le tournage de ce long-métrage, elle avait été victime d'un AVC ischémique.

[Mis à jour le 22 novembre 2021 à 12h24] "J'ai mis beaucoup de temps à me remettre". C'est avec ces mots que Catherine Deneuve se souvient, dans les colonnes de Elle, de sa convalescence, après son AVC en novembre 2019. En plein tournage du film "De son vivant", en salles le 24 novembre, l'actrice française est victime d'un AVC de type ischémique. Heureusement, les caméras sont alors posées à l'hôpital de Garges-lès-Gonesse : la comédienne de 78 ans a pu être rapidement prise en charge. En plateau dans Quotidien, le 16 novembre dernier, Catherine Deneuve se remémore "un truc violent. J'ai eu une chance formidable parce que c'était violent, rapide et court. Ça a été un truc quand même finalement assez léger, avec des conséquences pénibles, mais assez léger."

Hospitalisée pendant dix jours, l'état de santé de Catherine Deneuve était rassurant puisque ses proches ont déclaré que son accident vasculaire ischémique était "très limité et donc réversible". Après deux semaines en centre de rééducation et plusieurs mois de convalescence chez elle à Paris, Catherine Deneuve a pu reprendre le tournage du film De son vivant en juillet 2020. Et l'actrice des Parapluies de Cherbourg, césarisée pour Le Dernier Métro, ne compte pas mettre fin à sa carrière après ce pépin de santé : "Ça aurait pu m'arrêter, mais moi je ne suis pas décidée à m'arrêter", assure-t-elle dans Quotidien, même si elle envisage de ralentir le rythme de tournage, à "deux films par an".

Née le 22 octobre 1943 à Paris, Catherine Deneuve est considérée comme l'une des plus grandes actrices françaises de sa génération. Fidèle du cinéma de Jacques Demy, elle est apparue dans Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort, mais aussi Peau d'âne. Mais Catherine Deneuve a marqué des générations de cinéphiles dans de nombreuses autres œuvres, comme Belle de jour, Le dernier métro (qui lui vaut le César de la meilleure actrice), mais aussi 8 femmes.

La jeunesse de Catherine Deneuve a été très tôt marquée par le cinéma. Fille d'un couple de comédiens français, Catherine Dorléac débute à l'écran en faisant de la figuration dès l'adolescence. Elle prend pour nom de scène Deneuve, le patronyme de sa mère. Elle est engagée à 20 ans dans Le Vice et la Vertu par le pygmalion des stars féminines : Roger Vadim. De son union avec le réalisateur naîtra un fils, Christian, qui deviendra également comédien.

C'est Jacques Demy qui impose Catherine Deneuve grâce au succès stupéfiant des Parapluies de Cherbourg (1964, prix Louis Delluc et Palme d'or à Cannes). Le film la rend immédiatement célèbre, dans un rôle qui met l'accent sur son élégance soignée de belle jeune fille pure et blonde, et représentative d'une certaine idée du chic français et de l'idéal féminin. Fidèle à ce cinéaste, Catherine Deneuve tourne également sous sa direction Les Demoiselles de Rochefort (1967) - dont elle partage l'affiche avec sa sœur Françoise Dorléac -, Peau d'âne (1970), et L'Événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune (1973).

Roman Polanski est quant à lui le premier metteur en scène à pressentir le potentiel dramatique de l'actrice : dès l'année suivante, il brise son image lisse en lui confiant le rôle d'un serial killer féminin dans Répulsion (1965). La même année, dans un genre diamétralement opposé, Catherine Deneuve laisse libre cours à sa fantaisie dans La Vie de château de Jean-Paul Rappeneau (prix Louis Delluc en 1965). Avec Luis Buñuel, elle crée des personnages inoubliables de sophistication glacée et d'ambiguïté psychologique. Belle de jour (1967), dans lequel elle incarne Séverine, une jeune femme de la bourgeoisie qui décide de se prostituer en toute liberté, lui offrira un tournant. Lors d'un tournage qu'elle avouera difficile, Catherine Deneuve devra faire oublier la jeune fille romantique et réservée des "Parapluies" pour un personnage plus vicieux, voire masochiste. De cette collaboration naîtra aussi Tristana (1970).

Au cours des années 1960 et 1970, Catherine Deneuve tourne avec Michel Deville (Benjamin, 1968), François Truffaut (La Sirène du Mississippi, 1969), Marco Ferreri (Liza, 1972 ; Touche pas à la femme blanche, 1974) et Jean-Pierre Melville (Un flic, 1972). C'est à cette époque qu'elle rencontre l'acteur Marcello Mastroianni avec qui elle aura une fille, Chiara. Un bonheur n'arrivant jamais seul, sa prestation dans Le Dernier Métro de François Truffaut (1980), qui a écrit ce rôle spécialement pour elle, lui vaut le César de la Meilleure actrice. Au faîte de sa popularité nationale et internationale, Catherine Deneuve est choisie, en 1985, comme modèle pour le nouveau buste de Marianne.

Au début des années 80, la comédienne rencontre André Téchiné, un auteur qui lui permet de renouveler sa palette d'émotions et sa gamme de personnages : Hôtel des Amériques (1981), Le Lieu du crime (1986) jusqu'à Ma saison préférée (1993), Les Voleurs (1996) et dernièrement Les Temps qui changent (2004). Catherine Deneuve est aujourd'hui l'une des rares actrices de sa génération ayant atteint un statut de vedette incontournable, admirée et respectée de tous. Elle mène une carrière partagée entre des films grand public comme Fort Saganne (1984) d'Alain Corneau, Indochine (1992) et Est-Ouest (1999, Régis Wargnier), Belle maman (1998, Gabriel Aghion), 8 femmes (2002, François Ozon), et des œuvres plus risquées telles que Drôle d'endroit pour une rencontre (1987) de François Dupeyron, Le Couvent (1995) de Manoel de Oliveira, Généalogie d'un crime (1996) et Le Temps retrouvé (1999) de Raúl Ruiz, Place Vendôme de Nicole Garcia (1998, pour lequel elle a obtenu le prix d'interprétation au festival de Venise), Le Vent de la nuit (1999) de Philippe Garrel, Pola X (1999) de Léos Carax, Dancer in the Dark de Lars von Trier (2000, Palme d'or à Cannes) ou encore Rois et reine (2004) d'Arnaud Desplechin.

De nombreux films depuis 2010

Bien loin de s'arrêter de tourner, Catherine Deneuve a poursuivi sa carrière dans les années 2010 avec des sorties régulières au cinéma accompagnées d'ailleurs de nombreuses nominations aux César. Elle a par exemple été nommée pour Potiche en 2011, Elle s'en va en 2014, Dans la cour en 2015 ou encore La Tête haute en 2016. Côté prix, elle a également reçu en 2016 le Prix Lumière du Festival du même nom à Lyon pour l'ensemble de sa carrière. Elle a par ailleurs été récompensée du prix Praemium Imperiale décernée par la famille impériale du Japon à Tokyo en 2018.

Née Catherine Dorléac le 22 octobre 1943, Catherine Deneuve a fréquenté plusieurs hommes dans sa vie, à commencer par le réalisateur Roger Vadim avec qui elle a un fils, Christian, en 1963. L'actrice a été mariée une fois, avec le photographe David Bailey en 1965. Sa sœur Françoise Dorléac et le chanteur Mick Jagger étaient témoins du mariage. Si le couple ne divorce que sept ans plus tard en 1972, la séparation est effective dès 1967. Catherine Deneuve vit ensuite une histoire d'amour avec l'acteur italien Marcello Mastroianni. De leur union naîtra une fille, Chiara Mastroianni en 1972. Dans les années 1980, on a pu compter parmi les idylles de Catherine Deneuve le businessman Bertrand de Labbey ou encore Pierre Lescure, figure du journalisme à la télévision et à la radio.

On l'oublie souvent mais Catherine Deneuve n'est pas le véritable nom de l'actrice qui est en réalité née Catherine Dorléac, le nom de son père qu'elle a d'ailleurs utilisé au tout début de sa carrière avant d'utiliser le nom de sa mère Renée Simonot, dont le véritable nom n'est autre que Deneuve. C'est pour cette raison que ses sœurs, Françoise et Sylvie Dorléac, ne s'appellent pas Deneuve. Née le 21 mars 1942, Françoise est donc la sœur aînée. Proche de Catherine, Françoise Dorléac est témoin à son mariage avec David Bailey en 1965. Les deux sœurs exercent toutes les deux vers le métier d'actrice et se donnent même la réplique dans Les Demoiselles de Rochefort (1967). C'est d'ailleurs en se rendant à la projection londonienne du film de Jacques Demy que Françoise Dorléac est fauchée le 26 juin 1967 dans la fleur de l'âge, suite à un accident de voiture. Elle avait 25 ans.

Dans les colonnes de Madame Figaro en 2016, Catherine Deneuve revenait sur la mort de sa sœur aînée : "Sa disparition reste le grand drame de ma vie, c'est la chose la plus douloureuse que j'ai vécue". Sylvie Dorléac, la sœur cadette, est née le 14 décembre 1946 à Paris. Elle aussi a été actrice mais uniquement dans sa jeunesse, notamment dans Les collégiennes avec sa sœur Catherine en 1957. Par la suite, Sylvie a travaillé au côté de Catherine en tant que sa secrétaire pendant 38 ans.

Catherine Deneuve est maman, elle a donné la vie à un garçon et une fille lors de deux unions différentes. Christian Vadim (de son vrai nom Christian Plemiannikov) est né le 18 juin 1963 de sa relation avec le réalisateur Roger Vadim. Christian est lui aussi un acteur d'expérience qui s'est illustré au cinéma, à la télévision mais aussi au théâtre. Chiara Mastroianni, la fille de Catherine Deneuve, est née le 28 mai 1972 à Paris de son union avec l'acteur Marcello Mastroianni. Elle s'est aussi fait un nom en tant qu'actrice au cinéma dans les films de Christophe Honoré notamment.

Catherine Deneuve a été victime d'un accident vasculaire ischémique, une sorte d'AVC, en novembre 2019 sur le plateau de tournage du nouveau film d'Emmanuelle Bercot "De son vivant". La scène était tournée à l'hôpital de Garges-lès-Gonesse, ce qui a permis la détection et la prise en charge très rapide de l'AVC de la comédienne française. L'entourage de l'actrice a par la suite qualifié son accident vasculaire ischémique comme étant "très limité et donc réversible". Selon Le Parisien, l'actrice a passé une dizaine de jours à l'hôpital avant d'entrer dans un centre de rééducation où elle a passé deux semaines. Elle a ensuite regagné son domicile dans le sixième arrondissement de Paris au début du mois de décembre. Après plusieurs mois de convalescence, l'actrice a repris le tournage de De son vivant en juillet 2020.