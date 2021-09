Zendaya : couple, Tom Holland, films... Tout sur l'actrice de Dune

ZENDAYA COLEMAN. Révélée dans la série Euphoria, Zendaya est l'une des jeunes stars que s'arrache Hollywood, au casting de la nouvelle trilogie Spider-Man et de Dune.

Biographie de Zendaya - Zendaya est une actrice, mannequin, chanteuse, danseuse et productrice américaine. Née le 1er septembre 1996 à Oakland, son vrai nom à la ville est Zendaya Coleman. Son prénom, en shona (langue du Zimbabwe), signifie "rendre grâce". Elle développe sa passion pour le métier d'actrice au cours de ses études à la Oakland School of the Arts.

Zendaya débute dans une publicité pour jouer en 2009 et dans des comédies musicales, mais c'est en tant que mannequin et danseuse qu'on l'a connaît principalement au début de sa carrière, alors qu'elle est adolescente. Mais Zendaya est révélé au grand public dans la série Disney Channel "Shake it Up", en 2010. Cela la propulse sur le devant de la scène, devenant une égérie Disney la mieux payée du moment.

Sa notoriété grâce à Disney Channel lui permet alors de se lancer dans la musique. Son premier album, "Zendaya", sort en 2013. En parallèle, elle apparaît dans l'émission Danse avec les stars où elle termine en finale mais aussi dans le téléfilm Disney "Zapped", puis dans la série Agent K.C (2015).

Après la télévision et la musique, Zendaya se lance à la conquête du cinéma. Elle partage l'affiche avec Tom Holland du film "Spider-Man : Homecoming" (2017). Elle y tient le premier rôle féminin, celui de MJ. Elle reprendra ce personnage dans les suites : "Spider-Man : Far From Home" (2019) et "Spider-Man : No Way Home" (2021). On a également pu voir Zendaya dans le film musical "The Greatest Showman".

En 2019, la série "Agent K.C.", Zendaya décroche le premier rôle de la série HBO Euphoria, produite par le cinéaste Sam Levinson. Elle y incarne une adolescente plongée dans la drogue, à la recherche de son identité. Son interprétation de la protagoniste, Rue, est acclamée par la critique. Elle reçoit en 2020 l'Emmy Award de la meilleure actrice dans une série télévisé dramatique grâce à ce rôle.

En 2021, Zendaya est à l'affiche de l'un des blockbusters les plus attendus de la fin d'année : la réadaptation de Dune, par Denis Villeneuve. L'actrice incarne Chani, une Fremen de la planète Arrakis, mais son rôle dans le premier volet est très réduit. Elle n'a tourné que quelques jours seulement, le deuxième volet devrait ainsi se concentrer davantage sur son personnage. Zendaya

Zendaya Coleman est la fille de Kazembe Ajamu Coleman, un ancien professeur de sport, et de Claire Stoermer, qui est professeure mais également directrice de théâtre. Son père est progressivement devenu son manager et garde du corps. Ce dernier a eu d'autres enfants d'une première union, qui sont ainsi les demi-frères et demi-soeurs de Zendaya : Austin, Julien, Kaylee, Katianna et AnnaBella.

Zendaya est très discrète quand il s'agit de préserver sa vie privée. Après des rumeurs d'une romance avec sa co-star de Euphoria, Jacob Elordi (The Kissing Booth), il semblerait que l'actrice soit désormais en couple avec Tom Holland. les deux acteurs se sont rencontrés sur le tournage des films Spider-Man : Homecoming. Mais il semblerait qu'ils n'aient débuté une romance qu'en 2021, puisque des photos de paparazzi ont dévoilé les deux acteurs s'embrassant à bord d'une voiture. Si leur histoire d'amour n'a jamais été officialisée depuis, ils sont depuis apparus très proches lors d'événements privés.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Depuis 2020, des rumeurs d'une romance entre Zendaya et Tom Holland émergent sur la toile. Les deux acteurs se sont rencontrés sur le tournage des films Spider-Man, où ils jouent Peter Parker et MJ, en couple à l'écran également. En 2021, Page Six publie des clichés pris par des paparazzi où on peut apercevoir les deux comédiens s'embrasser. Depuis, leur romance n'a jamais été officialisée, mais les deux acteurs ont multiplié les apparitions communes lors d'événements privés, comme le mariage d'amis.