Réouverture des cinémas : fermeture maintenue en janvier, ce que l'on sait

Lors de la conférence de presse du 7 janvier 2021, Jean Castex a donné une perspective de réouverture des salles de cinéma. Celles-ci resteront fermées au moins jusqu'à la fin du mois de janvier.

[Mis à jour le 7 janvier 2021 à 18h18] L'horizon ne s'éclaircit pas encore pour les cinémas. Depuis le déconfinement, deux dates d'ouverture avaient déjà été annoncées pour la réouverture des cinémas, le 15 décembre et le 7 janvier. Ces deux échéances ont déjà été repoussées à deux reprises, la situation sanitaire ne permettant pas aux salles d'ouvrir ses portes au public. Jeudi 7 janvier 2021, Jean Castex a donné une nouvelle conférence de presse pour donner les dernières lignes directrices du déconfinement engagé depuis trois semaines. Le Premier ministre a indiqué que les cinémas resteront fermés jusqu'en février au moins. Si les conditions sanitaires sont réunies, les salles pourront rouvrir leurs portes. Une décision concernant le maintien de la réouverture ou une nouvelle de réouverture sera prise le 20 janvier prochain, deux semaines avant le début des vacances scolaires.

Quelques heures auparavant, le président de la Fédération nationale des cinémas (FNCF) appelait à une réouverture des cinémas pour la fin janvier sur le site du Film Français : "Il faut d'abord et avant tout rouvrir les cinémas. Les rouvrir vite, avec un objectif réaliste à la fin janvier. Il est essentiel que nous puissions rouvrir dès que les conditions seront réunies. Il est important de réaffirmer haut et fort que nos salles sont des lieux sûrs et qu'il n'y a pas davantage de risque à aller au cinéma que de prendre le train ou de faire ses courses, comme l'a à nouveau démontré en décembre l'étude Comcor de l'Institut Pasteur."

Le secteur, qui s'était pourtant préparé depuis plusieurs semaines, à une réouverture en janvier, va donc à nouveau devoir s'adapter. Le gouvernement prévoit de poursuivre ses aides aux acteurs de la culture. Sans surprise d'ailleurs, en raison de la crise sanitaire, la fréquentation des cinémas a chuté de 70 % par rapport à 2019 sur l'ensemble de l'année 2020. Les salles ont, en effet, été fermées durant 162 jours, soit entre un tiers et la moitié de l'année.