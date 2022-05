Festival de Cannes 2022 : stars et programme de ce mardi 24 mai

11:16 - Quels films voir en salle Debussy ce mardi ?

La salle Debussy est la pièce privilégiée pour les projections des films présentés en compétition Un Certain Regard et Cannes Première. Ce mardi 24 mai 2022, il était possible d'assister tôt dans la matinée à la projection de "Joyland" de Saim Sadiq, puis celle de "Metronom" d'Alexandru Belc. "Godland" de Hlynur Palmason est à découvrir à 16h15. La projection est suivie, à 19h45, de celle de "The Silent Twins" d'Agnieszka Smoczynska. Ces quatre films sont tous projetés dans le cadre de la compétition Un certain regard.