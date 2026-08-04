Les secrets de tournage d'Avatar, une saga hors du commun
"Avatar : la voie de l'eau" sort au cinéma le 14 décembre 2022, soit treize ans après le premier épisode en 2009. En interview auprès de Linternaute.com, le réalisateur James Cameron a expliqué cette longue attente entre les deux volets : "La production du film a commencé en septembre 2017. Avant ça, j'ai écrit le scénario, j'ai fait de l'exploration sous-marine, j'ai travaillé sur le développement durable... Je savais qu'à partir du moment où j'allais commencer à travailler sur Avatar 2, ça prendrait le pas sur ma vie et que tout le reste serait mis de côté."