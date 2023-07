Leonardo DiCaprio et Kate Winslet n'auraient pas dû jouer dans Titanic, voici les deux acteurs prévus

Avant d'être les inoubliables Jack et Rose de Titanic, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet ont failli se faire voler le rôle par deux autres acteurs.

"Jack, je vole !" Cette réplique a fait rêver des millions de cinéphiles à travers le monde. Vingt-cinq ans après sa sortie, Titanic continue d'être un film culte pour des générations de spectateurs. Ceci grâce à la tragique histoire vraie du naufrage, mais aussi à l'histoire d'amour impossible de ses héros, à la réalisation de James Cameron, ou à la prestation d'acteurs mémorable de Leonardo DiCaprio et Kate Winslet.

Difficile aujourd'hui d'imaginer d'autres comédiens pour jouer Jack et Rose dans cette romance frappée par la tragédie. Pourtant, les interprètes iconiques de Jack et Rose auraient pu ne jamais se donner la réplique. En effet, d'autres acteurs étaient envisagés par la production pour incarner les deux amants maudits du Titanic.

Les studios préféraient Matthew McConaughey, acteur de comédies romantiques et connu aujourd'hui pour son rôle dans Interstellar, pour endosser le rôle de Jack. Cependant, James Cameron a refusé et voulait absolument que Leonardo DiCaprio hérite du rôle. L'acteur sera d'ailleurs lui-même difficile à convaincre selon la légende, puisqu'il cherchait alors des rôles plus conflictuels que celui de Jack !

A l'inverse, Kate Winslet était loin d'être le premier choix du réalisateur. Avant elle, les noms de Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Claire Dane, Jodie Foster ou encore Cameron Diaz et Sharon Stone ont été évoqués par la production. James Cameron n'était pas convaincu lorsqu'on lui a soumis le nom de Kate Winslet, puisqu'elle avait joué dans de nombreux drames en costumes (et en corset) avant Titanic. Mais son audition aurait suffi à le convaincre qu'elle était "spectaculaire" pour le rôle. Le reste est entré dans l'histoire.