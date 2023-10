Il y a une énorme erreur dans "Harry Potter et la Chambre des Secrets" - et peu de gens l'ont remarquée

Une grosse erreur s'est glissée dans le second épisode d'"Harry Potter". Mais si vous ne faites pas attention, il y a de grandes chances pour que vous ne la remarquiez pas.

Durant ces vacances de la Toussaint, les téléspectateurs français peuvent replonger dans la magie de Poudlard. Harry Potter et la Chambre des secrets, deuxième film de la franchise, est diffusé sur TF1 ce mardi 31 octobre à 21h10, une semaine après le premier volet de la saga. Dans cet épisode, le jeune sorcier à la cicatrice en forme d'éclair est mis en garde d'une malédiction qui pèse à Poudlard.

Alors qu'il rejoignent l'école après plusieurs péripéties, Harry et ses amis découvrent que la "chambre des secrets" a été ouverte et menace certains élèves . Pire, il semblerait qu'un monstre rôde dans les couloirs...

Beaucoup de personnes ont déjà vu Harry Potter et la Chambre des secrets au moins une fois, ou vont le découvrir pour la première fois s'ils ont raté le phénomène au cours de sa sortie en 2002. Mais certains détails ont peut-être échappé aux fans les plus attentifs, car le film fourmille de faux raccords et d'erreurs d'inattention que l'on peut s'amuser à repérer après l'avoir vu plusieurs fois.

Il y a surtout une énorme erreur si flagrante que lorsqu'on s'en rend compte, on a presque honte de ne pas l'avoir vue la première fois...

Cette erreur si visible que vous ne l'avez peut-être pas vue

Au milieu du film, Harry Potter affronte Drago Malefoy lors d'une scène de duel. Si le spectateur peut se laisser happer par les éclats de magie qui fusent des baguettes des deux sorciers, il peut également remarquer... un caméraman dans le champ, au milieu de la foule d'élèves ! Soyez attentif, il est visible dans le coin gauche, au moment où Rogue relève le jeune Malefoy.

Parmi les erreurs que vous aurez peut-être vues, on peut aussi noter les prothèses d'oreilles de Neville, lorsqu'il est accroché au chandelier par des lutins de Cornouailles, ou un marquage au sol indiquant la position de l'acteur qui joue Drago, lorsqu'il observe Harry et Lockhart à la librairie du Chemin de traverse. Des erreurs, certes, mais qui ne viendront pas entacher le plaisir de retrouver Harry et ses amis.