Ces films ont déjà fait un carton en 2023, et vous ne devinerez pas lequel est tout en haut du classement

La moitié de l'année 2023 s'est écoulée, et certains films ont fait de meilleurs chiffres que d'autres au box-office. A mi-parcours, quels sont les films les plus vus au cinéma en 2023 en France ?

La bataille du box-office fait rage en 2023. Après des années compliquées pour les salles obscures en raison de la pandémie liée au coronavirus, le cinéma reprend des couleurs en France. Nous sommes déjà à la moitié de l'année de cette année, et plusieurs films ont déjà réalisé de jolis scores au box-office en France. Attention toutefois, la fin de 2023 sera riche en sorties (Dune partie 2, Hunger Games 5, Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible 7...), mais certains longs-métrages s'imposent déjà en tête de cette première moitié de l'année et promettent d'obtenir de jolies positions parmi les plus gros succès de l'année, lorsque le bilan sera établi en décembre.

Au 27 juin 2023, c'est un film d'animation qui est en tête du box-office en France. Super Mario Bros. le film (sorti en avril 2023) réalise, pour le moment, le plus gros score d'entrée de ce début d'année 2023, avec 7,14 millions de téléspectateurs. Ce sont ensuite deux films français qui viennent compléter le podium à date : Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu de Guillaume Canet (sorti en février 2023), qui a rassemblé 4,60 millions de spectateurs en salles, et Alibi.com 2 de Philippe Lacheau (sorti en février 2023) qui suit non loin derrière, avec 4,27 millions de spectateurs.

Quels sont les autres films qui ont fait le plus d'entrées au box-office ? Dans le reste du classement, on retrouve Les Gardiens de la Galaxie vol. 3 (3,38 millions d'entrées, sortie en mai 2023), Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan (3,32 millions d'entrées, sorti en avril 2023), Creed III (2,29 millions d'entrées, sorti en mars 2023), Fast X (2,24 millions d'entrées, sorti en mai 2023), Ant-Man et la Guêpe Quantumania (1,59 millions d'entrées, sorti en mars 2023). Ce top 10 est complété, pour l'heure, par La Petite Sirène (1,53 millions d'entrées, sorti fin mai 2023) et Spider-Man : Across the Spider-Verse (1,52 millions d'entrées, sorti le 31 mai 2023).

Pour remettre ces chiffres en perspective, parmi les films sortis en 2022, deux films ont réalisé des chiffres déments au box-office français : Avatar 2 (14 millions de spectateurs, étalé jusqu'au 21 mars 2023) et Top Gun : Maverick (6,6 millions de spectateurs). Loin derrière, Les Minions 2 est le troisième film ayant réalisé le plus d'entrées en 2022, avec 3,9 millions de spectateurs. Il est donc tout à fait possible que les films sortis au début de l'année 2023 remontent dans le classement, ou soient détronés par un long-métrage de la seconde moitié de l'année. Il faudra attendre la fin de l'année 2023 pour faire le bilan.