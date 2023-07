La combine de Netflix pour vous faire payer plus cher, déjà testée à l'étranger, bientôt en France ?

Attention au moment de souscrire à Netflix : vous êtes peut-être passé à côté d'un des abonnements, que la plateforme évite de mettre en avant. Celui-ci a déjà complètement disparu au Canada.

Après la fin du partage de compte et l'abonnement avec publicités, est-ce que Netflix va encore durcir ses offres ? C'est en tout cas ce qui est arrivé aux abonnés au Canada, qui ont vu l'offre Essentiel sans publicité (à 8,99 euros/mois en France) totalement disparaitre de ses formules de souscriptions.

Les Canadiens qui souhaitent profiter de Netflix peuvent désormais uniquement souscrire à l'abonnement standard avec publicités (5,99 €/mois en France), l'abonnement standard (13,49 €/mois) et l'abonnement Premium (17,99 €/mois).

Pour l'heure, cette mesure n'a pas été appliquée d'ans l'Hexagone. Les abonnés français de Netflix peuvent toujours bénéficier ou souscrire à l'abonnement essentiel (le moins cher sans publicités). Mais la plateforme de streaming a émis des signes inquiétants qui interrogent quant à sa disparition future.

Une offre déjà bien cachée par Netflix

Depuis quelques temps, lorsque vous cherchez à souscrire à Netflix, seules les offres standard avec pub, standard et premium sont proposées par défaut sur la page d'abonnement de la plateforme. Un détail qui n'a pas échappé aux plus observateurs, mais aussi aux spécialistes du secteur, qui y ont vu le signe que l'offre Essentiel sans publicité n'était plus vraiment en odeur de sainteté.

L'abonnement essentiel à 8,99 euros par mois est désormais caché : lors de la souscription, il faut désormais cliquer sur "Voir toutes les offres" pour que l'abonnement Essentiel puisse être sélectionné. Pour l'heure, Netflix n'a pas communiqué sur ce petit subterfuge, que d'aucuns voient comme une manière de "planquer" une des offres les plus alléchantes. Aucun commentaire officiel non plus sur la disparition prochaine de cette offre très prisée en France. Mais la plateforme semble en tout cas vouloir décourager de nouveaux utilisateurs d'y adhérer...