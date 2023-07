Qui est vraiment LE Seigneur des Anneaux ? Une étrange théorie remet tout en cause

Mais qui est vraiment LE "Seigneur des anneaux", du nom de la trilogie de Peter Jackson au début des années 2000 ? Les livres de J.R.R. Tolkien ont été décortiqués par des fans qui ont une théorie surprenante...

Le Seigneur des Anneaux est une trilogie littéraire et cinématographique qui a séduit des générations de fans, depuis la parution des romans de J.R.R. Tolkien en 1954 et 1955 jusqu'aux films réalisés par Peter Jackson et sortis de 2001 à 2003. Cette oeuvre titanesque devenue culte a fait l'objet de nombreuses expertises et théories encore aujourd'hui. Et certains se demandent, parfois, qui est vraiment LE Seigneur des Anneaux qui donne son titre aux romans comme aux longs métrages.

La réponse qui la plus évidente (et communément admise) est qu'il s'agit de Sauron, l'antagoniste de l'oeuvre de Tolkien. Ce personnage maléfique est en effet celui qui a créé l'Anneau unique, dans le but de gouverner les autres anneaux de pouvoir que possédaient les Hommes, les Nains et les Elfes.

D'après les calculs des fans qui ont décortiqué les ouvrages de Tolkien, Sauron est aussi le personnage qui en a été le plus longtemps en possession (plus de 1800 ans), loin devant Gollum (plus de 400 ans) et Bilbo (environ 60 ans). Mais d'autres adeptes ont autre autre approche plus originale : pour ces derniers, c'est dans le fleuve Anduin que l'anneau est resté le plus longtemps, 2461 années pour être précis. Ce qui en ferait de manière amusante le véritable "Seigneur des Anneaux" selon eux !

Si on s'en tient strictement aux personnages du Seigneur des Anneaux, Sauron remporte bien le titre de maître de l'Unique haut la main, puisqu'il l'a créé et porté le plus longtemps. D'ailleurs, dans les romans, Gandalf corrige Pippin à deux reprises lorsqu'il cherche à appeler Frodon "Seigneur des Anneaux". Mais la question fait toujours débat. Car pour certains, le Seigneur des Anneaux serait l'Anneau lui-même, puisqu'il les gouverne tous et qu'aucun des porteurs de l'anneau n'a pu s'en sortir totalement indemne... Quoi qu'il en soit, Frodon, qui est le héros et se lance dans une longue quête pour détruire l'anneau, ne fait définitivement pas le poids.