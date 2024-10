Le meilleur film d'horreur de tous les temps a eu droit à une suite, et pour une fois, c'est réussi

Dépêchez-vous de découvrir cette suite très réussie du meilleur film d'horreur de tous les temps, c'est à ne pas manquer à l'occasion d'Halloween.

Faire une suite au meilleur film d'horreur de tous les temps, c'était un pari sacrément risqué. Donc quand le film est réussi, il faut absolument le regarder... Et ça tombe bien : il est possible de profiter de la saison d'Halloween pour le rattraper en streaming. C'est en effet Prime Video, plateforme d'Amazon, qui propose à ses abonnés la possibilités de le redécouvrir.

Doctor Sleep est la suite méconnue de Shining, le chef d'oeuvre de Stanley Kubrick considéré comme l'un des meilleurs films d'horreur du cinéma et surtout l'un des meilleurs films tout court. Comme le film de 1980 avant lui, ce long-métrage sorti en 2019 est adapté d'un roman de Stephen King.

Dans Doctor Sleep, on suit les aventures de Danny Torrance, le fils de l'écrivain incarné par Jack Nicholson, qui arpentait l'Overlook hotel en vélo et répétait "redrum" de manière inquiétante. Il possédait le "Shining", un don extrasensoriel inquiétant. Devenu adulte, Danny est toujours traumatisé par les événements qui se sont produits dans son enfance et qui ont entraîné la mort de son père. Alors qu'il a appris à vivre avec et surtout à contrôler son don extrasensoriel, son quotidien est chamboulé par sa rencontre avec une adolescente qui possède les mêmes pouvoirs que lui.

© Jessica Miglio/LILO/SIPA (publiée le 14/10/2024)

Les sériephiles adeptes de l'horreur seront ravis d'apprendre que c'est Mike Flanagan, à qui l'on doit notamment The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor ou plus récemment La chute de la maison Usher, qui a réalisé la suite de Shining. Au casting, ce sont également des visages connus qui complètent la distribution, avec Ewan McGregor (Moulin Rouge, Star Wars) dans le rôle de Danny Torrance adulte et Rebecca Ferguson (Silo, les Mission : Impossible) qui incarne la redoutable Rose Claque. Jacob Tremblay (Room), Kylieh Curran (La chute de la maison Usher) et Cliff Curtis (Avatar) sont également dans le film.

Si Shining était dérangeant et terrifiant grâce à l'ambiance mortifère qu'il dégageait, il avait engendré un conflit ouvert entre Stephen King, auteur du roman, et Stanley Kubrick. L'écrivain détestait en effet l'adaptation du cinéaste qui prenait, selon lui, trop de libertés avec son oeuvre. Ce qui ne l'a pas empêché de devenir un film culte pour des générations de spectateurs.

A l'inverse, Stephen King approuve cette version cinématographique de Doctor Sleep. A raison, puisque, si elle ne s'est jamais hissée au rang de son prédécesseur, elle réussit à faire le pont entre le film de Kubrick et l'oeuvre de Stephen King avec intelligence, tout en évoquant la question du poids du traumatisme de l'enfant sur l'adulte.